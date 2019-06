Genießen Sie die Nacht – und den Donnerstag

Die gute Nachricht zum Ende des Tages: In Deutschland ist etwas Entspannung in Sicht. Am Donnerstag wird es zumindest im Norden kühler, wie der DWD mitteilte. In Hamburg kühlt es demnach auf knapp 30 Grad runter. In Berlin könnte das Thermometer sogar noch weiter fallen. Der Süden muss aber weiter schwitzen. Am Oberrhein bleibt es heiß bei 37 oder 38 Grad. Am Freitag geht's noch mal weiter runter. Die leichte Abkühlung hält aber nicht lange an – am Samstag kommt schon die nächste Welle heißer Sahara-Luft zu uns. Also: Machen Sie das Meiste aus jedem Lüftchen und genießen Sie möglichst die Nacht. Fenster öffnen nicht vergessen! Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Mittwoch und leiden dann ab morgen wieder mit Ihnen. Gute Nacht! (mit dpa)