Aber auch für die Arbeiter stellt die Hitze eine enorme Belastung dar. Hivzi Kalayci, für die Bauwirtschaft zuständiger Ggewerkschaftssekretär der IG BAU Berlin-Brandenburg, fordert daher eine tarifvertraglich verankerte saisonale Kurzarbeitsregelung auch für die Sommermonate. Bisher kann Kurzarbeit nur in den Wintermonaten in Anspruch genommen werden. Wenn in dieser Zeit wegen schlechten Wetters die Arbeit auf dem Bau nicht möglich ist, kann ein Betrieb bei der Agentur für Arbeit beantragen, dass die Arbeiter zuhause bleiben. Diese erhalten dann für die Ausfallstunden 67 Prozent ihres normalen Lohnes von der Agentur für Arbeit.

Ansonsten gelte auch für die Bauarbeiter: Viel Trinken, helle Kleidung und Sonnencreme bei starker körperlicher Arbeit in praller Sonne. Viele Arbeitgeber stellten die entsprechende Ausstattung in Form von Wasser, Sonnencreme und heller Kleidung zur Verfügung. Sofern möglich, werde die Arbeitszeit an extrem heißen Tagen auch in die früheren Morgenstunden geschoben.