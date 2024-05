Notmaßnahmen gegen Lehrermangel Berlin will 300 Stellen umverteilen – Referendare sollen mehr arbeiten

Der Lehrkräftemangel führt zu weiteren drastischen Einschränkungen an Berlins Schulen. Am Mittwoch erfuhren die Kollegien, dass ihre bereits fertigen Stundenpläne für das kommende Schuljahr teilweise hinfällig sind. Zudem verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen der Referendare. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sprach von einer „schmerzhaften Entscheidung“, die dem Lehrermangel geschuldet sei.

Konkret geht es um mehr als 300 Stellen, die bisher etwa für zusätzliche Förderangebote oder besondere Abiturkurse genutzt werden konnten. Günther-Wünsch begründet die Streichung damit, dass diese Personalressourcen andernorts gebraucht werden, um den regulären Unterricht abdecken zu können.

Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit aller Schülerinnen und Schüler und der Solidarität gegenüber den Kolleginnen und Kollegen an Schulen in besonders herausfordernder Lage habe ich die schmerzhafte Entscheidung getroffen. Katharina Günther-Wünsch (CDU), Bildungssenatorin

Einen weiteren Beitrag zur Dämpfung des Mangels sollen die Referendare erbringen. Ihre Unterrichtsverpflichtung wird von sieben auf zehn Stunden erhöht. Die Senatorin begründet dies mit dem Personalmangel und damit, dass Berlins Lehramtsanwärter „im Ländervergleich eine vergleichsweise niedrige Anzahl eigenverantwortlicher Unterrichtsstunden“ erbringen müssen.

Mehr Abbrecher als Konsequenz?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach von einer „massiven Verschlechterung der Ausbildungsbedingungen im Referendariat“. Die Senatsverwaltung lege „die Axt an die Ausbildung“. Es gehe nur noch um Unterrichtsversorgung. Die Qualität der Ausbildung hingegen, der Kompetenzgewinn im Referendariat und das Ziel, gut ausgebildete und vorbereitete Lehrkräfte zu gewinnen, „das alles zählt nicht mehr“, so GEW-Sprecher Markus Hanisch. Als Folge befürchtet die Gewerkschaft einen Anstieg der Abbrecherzahlen und einen Attraktivitätsverlust Berlins für den Lehrkräftenachwuchs.

Nach meinem Eindruck bewegen sich viele Lehramtsanwärter jetzt schon an der Belastungsgrenze. Robert Rauh, Referendarsausbilder

Der Lichtenberger Fachseminarleiter Robert Rauh, der seit rund 15 Jahren Lehrkräfte ausbildet, sagte dem Tagesspiegel, dass er angesichts des akuten Lehrkräftemangels zwar nachvollziehen könne „dass man alle denkbaren Potenziale für die Absicherung des Unterrichts ausschöpft“. Allerdings bewegten sich viele Lehramtsanwärter nach seinem Eindruck schon jetzt „an der Belastungsgrenze“. Er befürchtet, dass die Zahl der Abbrecher zunehmen wird.

Arnd Niedermöller von der Vereinigung der Oberstudiendirektoren bezeichnete die Streichung der 300 Stellen für Profilangebote eine „Katastrophe“. Er nannte auch Beispiele für den Einsatz dieser Stellen. Dazu gehöre etwa die Erweiterung des Wahlpflichtangebots, die Einrichtung besonderer Lerngruppen oder auch die Schulentwicklung.

An Gymnasien fallen ein bis zwei Lehrerstellen weg

Nach seiner Einschätzung fallen im Schuljahr 2024/25 je nach Bezirk und Größe des Gymnasiums „kurzfristig zwischen 20 und 60 Stunden weg“. Das entspreche im Schnitt ein bis zwei Lehrerstellen. „Die Schülerinnen und Schüler an besonders betroffenen Gymnasien werden einzelne Kurse nicht besuchen können“, erwartet Niedermöller. Zudem müssten im kommenden Jahr „deutlich größere Kursen in der Oberstufe eingerichtet werden“.

Durch die kurzfristige Änderung komme es bei besonders betroffenen Schulen zu erheblichen Umplanungen im Kursangebot der Klassen 7 bis 13 sowie in der Größe der Kurse. Der erhöhte Einsatz bei den Referendarinnen und Referendaren könne diese Veränderung nicht auffangen, erläuterte Niedermöller.

Seiner Ansicht nach wäre es besser gewesen, die Stellen bei der Regionalen Fortbildung zu sparen. Dorthin flössen viele sogenannte Abordnungsstunden, die an den Schulen besser aufgehoben wären. Sein Vorstandskollege Sebastian Koven kritisierte zudem den Zeitpunkt für diese Entscheidung. Der sei „mehr als ungünstig gewählt“.

Angebote für schwierige Schüler könnten wegfallen

Auch aus Sicht der Sekundarschulen gibt es Probleme. Deren Sprecher Sven Zimmerschied wies darauf hin, dass mit den sogenannten Profilstunden auch Stützkurse für Neunt- und Zehntklässler eingerichtet werden konnten, die Gefahr laufen, ihren Schulabschluss nicht zu schaffen. Das könnten verhaltensauffällige und schuldistanzierte Jugendliche sein oder auch Jugendliche mit Lernbehinderung.

Für die Grundschulen sei die Entscheidung „ebenso katastrophal“, sagte Guido Richter vom Vorstand der Grundschulvereinigung. Er nutzte die Profilstunden etwa für das „Beibootprogramm“, mit dem schwierige Schüler in Kleingruppen betreut werden – also vergleichbar dem Einsatz in manchen Sekundarschulen.

Doch nur ein Sparbeitrag?

Unklar blieb am Mittwoch, inwieweit es überhaupt gelingen kann, die genannten 300 Stellen zugunsten der schlechter versorgten Schulen im Brennpunkt umzuschichten. Denn dazu wäre es nötig, zum Sommer Lehrkräfte freiwillig oder gezwungen umzusetzen. Davon war aber am Mittwoch nicht die Rede.

Daher kam die Vermutung auf, dass es sich möglicherweise erstmal nur um einen Sparbeitrag der Senatsverwaltung für Schule handeln könnte. Denn die Behörde muss pauschal zwei Prozent ihres Budgets in 2024 einsparen und noch ist nicht klar, wie das gehen soll.

Auch die Mehrarbeit für Referendare würde dazu ins Bild passen. Denn wenn alle 1500 Referendare drei Stunden mehr unterrichten, ergibt das 170 Stellen. Zusammen mit den anderen 300 einzusparenden Stellen für die Profilbedarfe wäre Günther-Wünsch bei einer Ersparnis von fast 40 Millionen Euro, wenn man pro Lehrkraft im Schnitt 80.000 Euro Jahreskosten ansetzt.

Andererseits will Günther-Wünsch aber an einer Stelle auch mehr Geld ausgeben: Die rund 100 Schulen in schwieriger Lage sollen vier statt zwei Lehrerstunden zusätzlich bekommen, wenn sie Studierende im Praxissemester betreuen. Was dieses Entgegenkommen kostet, wurde am Mittwoch nicht klar.