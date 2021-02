Die Senatskulturverwaltung hat die Plattenbauten und die Platzgestaltung des Gendarmenmarkts aus den 1980er Jahren unter Denkmalschutz gestellt. „Auch dieses Erbe muss bewahrt werden“, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Freitag. Schließlich sei der Gendarmenmarkt „der bedeutendste Platzraum der Postmoderne in der DDR“.

Das Neugestaltungsprojekt am damaligen „Platz der Akademie“ war in der Tat gewaltig: Von 1976 bis in die 80er Jahre hinein wurden das Konzerthaus sowie die beiden Dome wieder aufgebaut, die gesamte Freifläche neu gestaltet und durch Neubauten eingerahmt.

Dazu gehören unter anderem das heutige Hilton an der Südseite und die frühere Parteizentrale der Ost-CDU, das Otto-Nuschke-Haus – ein neoklassizistischer Plattenbau an der nordöstlichen Ecke des Platzes.

„Platte ist nicht gleich Platte“, sagte der Direktor des Landesdenkmalamtes, Christoph Rauhut. „Hier wurden Fertigteile individualisiert und historische Vorbilder neu interpretiert.“ Die abwechslungsreichen Straßenfronten verdeutlichen für ihn „den hohen künstlerischen Anspruch der Entwürfe“.

Dem Gendarmenmarkt stehen bald erneut große Sanierungsmaßnahmen bevor, in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2022. Der Boden ist schwer angeschlagen: Gebrochene Granitplatten, beschädigte Mosaikbeläge, mit Asphalt gefüllte Löcher.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2024 dauern. Der alljährliche Weihnachtsmarkt und die Großveranstaltung „Classic Open Air“ müssen in der Zeit umziehen.