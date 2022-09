Podcast für (künftige) Berlinkenner Warum Malls in der Hauptstadt aussterben

„Berliner & Pfannkuchen“ – das ist der Podcast, in dem Sie jeden Freitag pünktlich zum Start ins Wochenende hören, worüber in dieser Woche in Berlin gesprochen, gestritten, gelacht und geweint wurde. In dieser Folge geht es unter anderem um den Tod der britischen Königin Elizabeth II. und gleich dreimal um das Thema „Wahlen“: Berlin hat einen neuen Landeswahlleiter, der alles besser machen will, Berlin-Mitte hat den Bürgermeister abgewählt und der RBB eine neue Interimsintendantin.

Außerdem werfen Ann-Kathrin Hipp, Leitende Redakteurin des Tagesspiegel Checkpoint und Lorenz Maroldt, Chefredakteur des Tagesspiegels einen Blick in Vergangenheit und Zukunft. Thema: Die Neuerfindung des Berliner Shoppingcenters. Gleich mehrere Malls in der Hauptstadt versuchen Kundinnen und Kunden mit Spiel, Spaß und Erlebniswelten zu locken. Einkaufen wird von der Notwendigkeit zum Abenteuer. „In einer relativ gefahrlosen Welt des Wohlstands“ sieht Konsum- und Verhaltensforscherin Andrea Gröppel-Klein Erlebniskonsum als „das Salz in der Suppe, also das, was den Tag besonders macht.“

Wird das Konzept aufgehen? Wie sieht das perfekte Shoppingcenter der Zukunft aus? Brauchen wir diese gigantischen Konsumtempel überhaupt noch? Und warum gilt Gustav Stresemann eigentlich als Visionär des modernen Shoppingcenters?

Antworten gibt es in der aktuellen Folge „Berliner & Pfannkuchen“. Unter anderem von Zukunftsforscher und Stadtgeograf Stefan Carsten, der die Disneyfizierung des Einzelhandels beobachtet, das große Mall-Sterben voraussagt und dazu rät, aus Shoppingzentren Schwimmbäder zu machen. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.

Vergangene Woche ging’s um den „Wutwinter“ und radikalen Protest.

