Polizei bittet um Mithilfe Gehörloser Mann aus Berlin-Lichtenberg vermisst

Die Berliner Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann aus Lichtenberg. Der 72-jährige Helmut Lachmann wird seit dem 27. Dezember 2023 vermisst.

Der Mann ist gehörlos und an Demenz erkrankt. Deshalb ist er orientierungslos. Außerdem kann er sich nicht selbständig artikulieren. Lachmann könnte in einer medizinischen Notlage sein.

Am 26. Dezember verließ er seine Wohnung an der Franz-Jacob-Straße im Ortsteil Fennpfuhl. Zuletzt wurde Lachmann am S-Bahnhof Osdorfer Straße in Lichterfelde (Bezirk Steglitz-Zehlendorf) gesehen.

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung herausgegeben:

zwischen 170 und 175 cm groß

schlank

weißer Haarkranz

trägt eine Brille, eine braune Lederjacke und eine blaue Jeanshose

Die Berliner Polizei fragt, ob der Vermisste seit dem 27. Dezember gesehen wurde. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder andere sachdienliche Hinweise hat, kann sich bei der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) an der Bulgarischen Straße in Treptow, unter Telefon (030) 4664-371100 oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden. (Tsp)