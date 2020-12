Am Donnerstagnachmittag ist in Berlin erneut ein Geldtransport überfallen worden. Bis zu drei Männer sollen laut Polizei gegen 16 Uhr zwei Geldboten am Treptower Park Center überfallen haben, bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel. Zuvor hatte die BZ berichtet. Vermutlich sei ein Geldkoffer erbeutet worden.

Die Täter sollen auf der Flucht sein, die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Nähe des Treptower Parks im Einsatz. Am Park Center Treptow im Südosten der Stadt waren danach am Abend 250 Kräfte im Einsatz, darunter auch SEK-Beamte.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter die Geldboten im Einkaufscenter überfallen haben. Sieflüchteten dann zu Fuß, ob sie dann ein Fluchtauto nahmen, ist bislang unklar. Die Polizei durchkämmt zur Stunde mit Spezialkräften das gesamte Einkaufscenter nach den Tätern. Die zwei Geldboten sollen bei dem Überfall unverletzt geblieben sein.

Details zum Tathergang, über mögliche Verletzte und die Täter konnte die Polizei bisher noch nicht nennen. Auch ob die Täter bewaffnet waren, konnte die Polizei noch nicht sagen. Das Einkaufscenter ist abgeriegelt, momentan werden Zeugen nach und nach draußen geführt, in ein gegenüberliegendes Café, und dort befragt.

Wegen des Polizeieinsatzes und der eingeleiteten Fahndung kommt es rund um das Einkaufszentrum im Feierabendverkehr zu massiven Beeinträchtigungen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Geldtransporter bei Ikea überfallen

Es ist der zweite Überfall in zwei Tagen. Erst am Dienstag hatten drei Räuber einen Geldtransporter am Ikea-Möbelhaus in Berlin-Schöneberg überfallen. Dabei hatten die Maskierten einem Geldboten aufgelauert, der gerade das Möbelhaus durch den Hintereingang verlassen hatte, und ihn mit Schusswaffen bedroht.

Die Unbekannten erbeuteten einen Geldkoffer und flüchteten in einem weißen Audi mit gestohlenen Kennzeichen vermutlich über die Stadtautobahn. Die Täter sind weiter auf der Flucht.

In den vergangenen Monaten waren wiederholt Banken und Geldtransporter in Berlin überfallen worden. Im Juni erbeuteten Räuber von einem Geldboten in Wilmersdorf einen Geldkoffer mit einer halben Million Euro. Anfang August rammten Täter im Hinterhof derselben Bank ein Fenstergitter, um hinein zu kommen.

Bei einer Schießerei wurde ein Wachmann getroffen. Die Täter entkamen mit einem Fluchtwagen über die A100. In allen Fällen prüfen die Ermittler, ob es Verbindungen zu kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans gibt – wie bei anderen Überfällen. (mit dpa)