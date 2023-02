Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Feuerwehr löscht Brand im 20. Stock von Berliner Hochhaus

Im 20. Stock eines Wohnhochhauses in Berlin ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. In Brand geraten war ein Verschlag in einer Zwischenetage, die Mieter als Lagerraum nutzen können.

Die Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzfahrzeugen und ungefähr 60 Einsatzkräften an, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Mit einem Feuerwehrschlauch wurde der Brand in der Zingster Straße in Neu-Hohenschönhausen zügig gelöscht.

Verletzte gab es einem Sprecher der Feuerwehr zufolge keine. Die Polizei ermittele wegen vorsätzlicher Brandstiftung, hieß es am Freitagmorgen. (dpa)

Zur Startseite