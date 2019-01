Seit Freitag letzter Woche geht nichts mehr auf den Linien U2 und U3 rund um den Wittenbergplatz. Mit dem Ferienende am Montag wurde daher Verzögerungen im Berufsverkehr erwartet, doch das befürchtete Chaos auf den Ausweichstrecken bleibt bislang aus. Die Züge der U1 fahren im Vier-Minuten-Takt und sind trotz der Sperrung der anderen Linien auch am Montagmorgen nicht überfüllt. "Wer schon von der Sperrung weiß, weicht aus", vermutet Johanna Steiner, deren Weg zur Arbeit normalerweise mit der U2 von der Eberswalder Straße zum Wittenbergplatz führen würde. Die Ärztin ist an diesem Morgen auf die U1 umgestiegen, könnte sich aber auch vorstellen auf andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel Carsharing umzusteigen.

Johanna Steiner war auf die Sperrung gut vorbereitet. Maria Mercedes Hering

Noch bis 24. Februar verkehren zwischen Bahnhof Zoo und Gleisdreieck keine Züge der Linie U2, die Züge der U3 bleiben noch bis 3. März zwischen Spichernstraße und Warschauer Straße aus. Den Großteil der Fahrgäste soll die teilweise parallel laufende U1 auffangen, ein Schienenersatzverkehr wäre in diesen Bereichen nur schwer einzurichten, wie die BVG mitteilte.

Die Sperrung bei U- und S-Bahn. Grafik: Tsp/Böttcher

Am U-Bahnhof Gleisdreieck versuchen die Berliner Verkehrsbetriebe am Montagmorgen den Kunden die Baustelle mit Schokoladengebäck zu versüßen, wie eine Passagierin auf dem sozialen Netzwerk Twitter mitteilte. Neben der Bauarbeiten auf den U-Bahnstrecken, wird auch auf der S-Bahnstecke im Nord-Süd-Tunnel gearbeitet. Zwischen den Stationen Gesundbrunnen und Yorckstraße bzw Yorkstraße (Großgörschenstraße) verkehren deshalb noch den ganzen Montag die Linien S1, S2, S25 und S26 nicht, ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist in diesem Bereich aber eingerichtet.



Wer sich trotz der vielen Unterbrechungen dennoch zu den Flughafen Tegel oder Schönefeld durcharbeitet, könnte auch hier Probleme mit der Weiterreise haben: Zwischen 5.00 Uhr und 9.00 Uhr legte das Sicherheitspersonal an den Berliner Flughafen seine Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen. In Tegel bildeten sich am Morgen lange Schlangen vor den Ticketschaltern und den Sicherheitskontrollen, weil der Betrieb nach Ende des Warnstreiks erst langsam wieder anlaufen musste.

In Schönefeld seien alle Abfertigungen geschlossen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Zahlreiche Flüge wurden laut der An- und Abflugpläne der beiden Airports gestrichen, viele andere haben mehrstündige Verspätungen.

Nach dem Warnstreik des Sicherheitspersonals bilden sich auch vor dem Flughafen Tegel lange Schlangen. Maria Mercedes Hering

Grund der Arbeitsniederlegung sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) für die bundesweit 23.000 Beschäftigten der Flugsicherheit. Die Gewerkschaft verlangt einen Stundenlohn von 20 Euro. Am 23. Januar geht es in die nächste Runde.