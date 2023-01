Berliner Strafvollzug Drei Gefangenen-Suizide innerhalb von zwei Wochen

In Berliner Haftanstalten hat es innerhalb von zwei Wochen drei Suizide gegeben. An diesem Montag, dem 23. Januar, wurde in der Sozialtherapeutischen Anstalt des Gefängnisses Tegel ein 23-Jähriger aufgefunden, der sich selbst getötet haben soll. Der Mann saß sechs Jahre und neun Monate wegen besonders schweren Raubes ab und wäre regulär im Februar 2028 entlassen worden.

Am 15. Januar tötete sich ein 29-Jähriger in der Haftanstalt Plötzensee, der 360 Tage wegen Betruges absitzen musste. Er wäre im Januar 2024 entlassen worden. Am 10. Januar wurde ein 1992 geborener Mann in der Justizvollzugsanstalt Heidering tot aufgefunden. Der Gefangene saß wegen des Erschleichens von Leistungen 190 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ab, er wäre in diesem Mai entlassen worden.

Über Suizide in Haftanstalten wurde in der Politik immer wieder diskutiert. Im ganzen Jahr 2022 wurden drei Fälle gezählt, 2021 waren es zwei, 2020 neun.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Ein Sprecher von Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) sagte, man arbeite seit Jahren intensiv an der Suizidprävention. Auch versuchte Selbsttötungen würden in den „Suizidkonferenzen“ analysiert, etwaige Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls unter Beteiligung des kriminologischen Dienstes fortentwickelt: „Die aktuelle Häufung von Suiziden in verschiedenen Berliner Justizvollzugsanstalten wird zum Anlass genommen, die beschriebenen Maßnahmen intensiv zu betrachten.“ Zu diesem Zweck werde in dieser Woche eine außerordentliche Sitzung der Leitungen der Berliner Justizvollzugsanstalten stattfinden.

Vergangene Woche waren 3527 der 4183 Berliner Haftplätze belegt. Dazu kommen 600 Verurteilte, die sich im Maßregelvollzug befinden. Straffällige Männer und Frauen, die wegen psychischer Störungen oder Suchtdiagnosen nicht in reguläre Haft sollen, werden im Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht.

Zur Startseite