Nachdem am Samstagabend um kurz nach 20 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz geräumt worden ist und nach einem verdächtigen Gegenstand abgesucht wurde, hat die Polizei jetzt Entwarnung gegeben. Zwei Personen wurden allerdings in Gewahrsam genommen. Nach Tagesspiegel-Informationen sind die Beiden bisher nicht polizeibekannt, einer habe aber Kontakt mit einem Gefährder in Nordrhein-Westfalen gehabt.

Am 19. Dezember starben vor drei Jahren zwölf Menschen bei einem Anschlag auf den Breitscheidplatz, viele weitere wurden verletzt.