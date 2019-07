Attacke auf ein Reporterteam der RBB-Abendschau am Dienstag: Während eines Interviews mit dem CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus Burkard Dregger in der Rigaer Straße in Friedrichshain wurden die Journalisten und ihr Gesprächspartner um 14.30 Uhr von Unbekannten mit Orangen beworfen.

Als das Team abfahren wollte, besprühten zwei Vermummte den Wagen. Hintergrund ist vermutlich die Forderung Dreggers, ein von Autonomen besetztes Haus an der Rigaer Straße wegen der ständigen Auseinandersetzungen mit der Hausbesetzerszene abreißen zu lassen. Der RBB stellte Strafanzeige, der Staatsschutz ermittelt.