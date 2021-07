In einem Waldstück an einer Bunkeranlage bei Oranienburg im Landkreis Oberhavel ist am Montag gegen 22 Uhr eine Leiche entdeckt worden. Zeugen hatten die Leiche entdeckt und die Polizei informiert, wie es hieß. Die Brandenburger Polizei teilte mit, bei der Toten handele es sich um eine 26-jährige Frau, die vor drei Tagen als vermisst gemeldet worden war. Die Mordkommission habe die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts übernommen. (Tsp, dpa)

