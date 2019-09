Ratlosigkeit am S-Bahnhof Zoo. „Stellwerksstörung! Zugverkehr unterbrochen“ leuchtete auf allen Anzeigen. Tatsächlich fuhr ab und zu ein Zug – von dem aber die wenigsten wussten, wohin er fährt. Die Anzeigen im Bahnhof verbreiteten ja die Störung. Die Durchsagen waren kaum oder gar nicht verständlich.

Am regnerischen Montagmorgen kam es auf mehreren Linien zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund war eine Stellwerksstörung am Hauptbahnhof, durch die drei Signale gestört waren, wie eine S-Bahnsprecherin am Morgen mitteilte. Der Zugverkehr zwischen Friedrichstraße und Tiergarten war unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Am Vormittag war das Problem beinahe beseitigt. Lediglich die S5 fährt nur zwischen Strausberg Nord/Hoppegarten bis zur Warschauer Straße. Bei der S7 verkehrt wegen Bauarbeiten zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl von 10.30 Uhr bis 13 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen. Die S3 und S9 fahren wieder nach Fahrplan.

Jens Wieseke vom Fahrgastverband Igeb twitterte gegen 10 Uhr: „Eine Stellwerksstörung ist ärgerlich. Aber warum läuft die Fahrgastinformation so miserabel?“ Da der Bahnhof Zoo seit über einem Jahr eine Großbaustelle ist, mussten die Fahrgäste weite Wege durch den Regen laufen, bekanntlich ist die Haupthalle als direkte Verbindung zwischen den Bahnsteigen von S-Bahn und Regionalbahn seit Monaten gesperrt. Zusätzlich ist derzeit der Aufzug vom Regionalbahnsteig defekt.

Der Regional- und der Fernverkehr der Bahn sind nicht betroffen. Ab Dienstag wird es wohl aber umgekehrt sein: Wegen Baumaßnahmen am Hauptbahnhof kommt es vom 10. September bis 14. Oktober zu Sperrungen beim Fern- und Regionalverkehr zwischen den Bahnhöfen Charlottenburg, Zoologischer Garten und Hauptbahnhof.

Vom 10. September bis 14. Oktober enden alle Regionalzüge aus Westen am Zoo oder in Charlottenburg. Aus Richtung Osten ist am... Foto: Jörn Hasselmann

Die Bahn nennt diese Änderungen:

RE1: Haltausfall Charlottenburg und Ausfall Zoologischer Garten <> Berlin Hauptbahnhof

RE2: bis 23.9. Ausfall Charlottenburg <> Berlin Hauptbahnhof,

ab 24.9. Ausfall Spandau <> Berlin Hauptbahnhof, in Tagesrandlagen werden einzelne Züge umgeleitet

RE4: Haltausfälle bei einzelnen Zügen in Jungfernheide (wegen umgeleiteter Züge)

RE6: Haltausfälle bei einzelnen Zügen in Jungfernheide (wegen umgeleiteter Züge)

RE7: Ausfall Charlottenburg <> Berlin Hauptbahnhof

RB14: 10.09. bis 23.09.2019 Ausfall Charlottenburg <> Friedrichstraße,

vom 24.09. bis 14.10.2019 Ausfall Friedrichstraße <> Spandau

RB21+RB22: Züge enden und beginnen in Charlottenburg

IRE Berlin-Hamburg: Züge enden und beginnen in Berlin Hauptbahnhof, die Halte in Zoologischer Garten und Berlin Ostbahnhof entfallen.