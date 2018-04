Wieder ein antisemitischer Vorfall, wieder schlägt der Täter zu, wieder vor Zeugen mitten in Berlin. Wie das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) berichtete, sind zwei Kippa tragende junge Männer am Dienstagabend in Prenzlauer Berg von einem auf Arabisch schreienden Mann angegriffen worden. Die Polizei bestätigte den Fall am Mittwoch, der Staatsschutz ermittelt - die Täter konnten fliehen.

Aus einer Gruppe von drei jungen Männern heraus attackierte ein junger Mann einen 21-jährigen Israeli mit einem Gürtel. Dabei rief er "Yahudi" - das ist Arabisch für "Jude" und auch in Berlin immer öfter als Beleidigung gemeinter Ruf zu hören.

Die Opfer konnten offenbar mit einem Handy ein verwackeltes Video von dem Vorfall anfertigen. Der Clip ist im Netz zu sehen, das Opfer lud ihn nach Angaben des JFDA in einer Facebook-Gruppe hoch. Der Clip zeigt, wie der schreiende Mann den jungen Juden mit einem Gürtel schlägt und ihn wiederholt als „Yahudi“ bezeichnet. In dem Video ist auch zu hören, wie das Opfer dem Schläger nachruft: "Jude oder nicht Jude - du musst damit klarkommen!"

Levi Salomon vom JFDA teilte dazu noch in der Nacht mit: „Es ist unerträglich anzusehen, dass ein junger jüdischer Mann auf offener Straße im gut situierten Berliner Stadtteil Prenzlauer-Berg angegriffen wird, weil er sich als Jude zu erkennen gibt. Das zeigt, dass jüdische Menschen auch hier nicht sicher sind. Nun sind Politik und Zivilgesellschaft gefragt. Wir brauchen keine Sonntagsreden mehr – es muss gehandelt werden.“

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 20 Uhr in der Raumerstraße nahe dem Helmholtzplatz. Das 21-jährige israelische Opfer war in Begleitung eines 24-jährigen Deutschen. Sollte die Fahndung nach den Tätern erfolglos bleiben, könnte das Videomaterial auf Anordnung eines Richters für die Suche genutzt werden. In dem veröffentlichten Film wurden die Angreifer unkenntlich gemacht.

"Jüdische Berliner fühlen sich bei uns nicht mehr sicher"

Die stellvertretende Berliner CDU-Fraktionschefin Cornelia Seibeld erklärte: „Wie lange will sich der Berliner Senat die steigende Zahl der antisemitischen Vorfälle noch ansehen. Nun wurde ein junger Mann wegen seiner Kippa mit einem Gürtel geschlagen. An Schulen werden Kinder jüdischen Glaubens gemobbt. Jüdische Berliner fühlen sich bei uns nicht mehr sicher.“

Mike Samuel Delberg, Repräsentant der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, äußerte sich auf Twitter zu dem Angriff: "Wenn wir jetzt nicht beginnen resolut durchgreifen, dann schreiten wir auf eine Zukunft zu, in der sich Juden in Deutschland nicht mehr auf die Straßen trauen werden!", schrieb er.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) nannte den Übergriff "beschämend", derlei sei nicht hinzunehmen. "Nichts rechtfertigt Gewalt. In keinem Namen. Wir dulden keinen Antisemitismus. Die Menschen sollen in Berlin sicher leben, unabhängig von Glauben und Weltanschauung."

Auch das Bezirksamt Pankow verurteilte den Angriff auf offener Straße. Der Bezirksbürgermeister Sören Benn teilte mit: "Die Regeln zivilisierten Zusammenlebens gelten ausnahmslos für alle. Dazu gehört nicht nur Gewaltfreiheit, sondern auch eine klare Absage an jede Form von Antisemitismus und der Kampf gegen die Ausbreitung von Antisemitismus." Der Täter werde hoffentlich schnell gestellt und zur Verantwortung gezogen. "Er sollte Gelegenheit bekommen, wahrzunehmen, wie sehr er uns sein Verhalten anwidert", sagte Benn.

Zahl antisemitischer Straftaten steigt in Berlin seit Jahren

Erst im Dezember war der Betreiber eines israelischen Restaurants in Schöneberg beschimpft und bedroht worden. Die Zahl antisemitischer Straftaten in Berlin steigt seit Jahren. Im Jahr 2017 waren bei der Polizei 288 antisemitisch motivierte Taten registriert worden – was einer Verdopplung seit 2013 entspräche. Im Jahr 2016 waren 197 antisemitisch motivierte Fälle erfasst worden, 2013 waren es 149 Taten.

Mehr zum Thema Antisemitismus-Vorfall in Berlin-Schöneberg Im Visier der Judenhasser

Unklar ist, weshalb es zu einer Steigerung kam; ebenso wenig ist in vielen Fällen bekannt, wer die Täter sind: Genaue Analysen dazu fehlen. Von Lehrern, Polizisten und Sozialarbeitern heißt es, man nehme an, die Steigerung der Vorfälle hänge auch damit zusammen, dass in der Stadt nun mehr Einwanderer aus dem Nahen Osten lebten.