In der Nacht zu Sonnabend hat es in der Rigaer Straße Ausschreitungen gegeben. Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei am Morgen sagte, habe es einen Aufruf zu einer Kundgebung im Bereich der Rigaer Straße gegeben. Ab 18:30 Uhr hätten sich Personen versammelt, im weiteren Verlauf wurde die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden auf dem Gehweg aufgestellte Tische und Stühle vor. Gegen 21 Uhr wurden laut Schilderung der Polizei Einsatzkräfte mit Farbbeuteln beworfen, dabei wurde auch ein Fahrzeug beschädigt. Gegen 22.30 Uhr sei die nicht-angemeldete Versammlung beendet gewesen. Mehrere Strafanzeigen seien aufgenommen worden. Ab 23 Uhr, so die Sprecherin weiter, seien Mülltonnen auf die Straße gebracht und angezündet worden. Ab 1:30 Uhr seien Polizeibeamte mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Nach Auskunft der Sprecherin gab es einen leichtverletzten Polizisten.

Der Landeschef der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Norbert Cioma, forderte per Twitter, Berlins Politiker müssten "diesem Wahnsinn endlich ein Ende machen". Es handele sich um "menschenverachtende Gewalt". Eine Lösung müsse her, "bevor ein Mensch dort sein Leben lässt". (Tsp)