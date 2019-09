Wegen einer Störung bei der Fahrstromversorgung auf der S3 am Montagmorgen hat die S-Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser verkehrt nach Angaben der S-Bahn vom Busbahnhof am Bahnhof Erkner über Wilhelmshagen, Friedrichshagen, Köpenick, Rummelsburg bis zur Hauptstraße am Ostkreuz.

Das Unternehmen rät Fahrgästen, auch die U-Bahn zu nutzen. Der Ersatzverkehr mit Bussen hält nicht in Rahnsdorf, Hirschgarten, Wuhlheide und am Betriebsbahnhof Rummelsburg. Außerdem ist an den Bahnhöfen die Fahrgastinformation ausgefallen. Die Regionalbahnlinie RE1 ist ebenfalls von der Sperrung betroffen und fährt zwischen Erkner und Lichtenberg.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken befassen wir uns regelmäßig unter anderem mit Verkehrsthemen. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Auch auf der S75 kommt es am Montagmorgen zu Einschränkungen: Hier wird seit Montagfrüh bis einschließlich Donnerstag zwischen Wartenberg und Ostbahnhof gebaut. Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten.

Ein Schienersatzverkehr könne derzeit nicht angeboten werden, teilte die S-Bahn mit. Fahrgäste können mit dem Bus 256 zum Bahnhof Lichtenberg fahren. Zwischen Ahrensfelde und Ostbahnhof fahren die Züge der S75 als S7.

S5 ebenfalls im Osten eingestellt

Auch auf der S5 warten Fahrgäste am Montagmorgen vergeblich auf Züge: Hier ist der Zugverkehr zwischen Strausberg Nord und Strausberg eingestellt, weil die Feuerwehr eine Baumfällung vornimmt. Das teilte die S-Bahn mit. Reisende können die Tram 89, den Bus 927 und den Bus 937 nutzen.

Mehr zum Thema S-Bahn mit Baum kollidiert S7 zwischen Wannsee und Griebnitzsee wieder freigegeben

Am Montagmorgen war bereits die Linie S7 im Westen der Stadt zwischen Griebnitzsee und Wannsee zwischenzeitlich unterbrochen. Hier war eine S-Bahn mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Verletzt wurde niemand. Fahrgäste mussten etwa eine Stunde im Zug warten, bis die Feuerwehr den Baum beseitigt hatte.