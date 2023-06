Update Polizeieinsatz am S-Bahnhof Friedrichsfelde : Zwei Männer in Berlin durch Messerstiche in Rücken und Gesäß verletzt

Zwei Personengruppen geraten in Lichtenberg in Streit. Am Ende müssen zwei Männer ins Krankenhaus. Doch die Verletzten zeigen sich der Polizei gegenüber unkooperativ.