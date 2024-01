Polizeieinsatz in Berlin-Mitte Frau bedroht Sicherheitsmitarbeiter und beleidigt Polizisten

Die Berliner Polizei ist am Dienstagnachmittag zu einem Einkaufszentrum am Leipziger Platz in Mitte ausgerückt. Eine 48-Jährige soll dort einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beleidigt und mit Pfefferspray bedroht haben, nachdem dieser versucht hatte, einen Streit zwischen der Frau und einer Verkäuferin zu schlichten.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und beschlagnahmten das Pfefferspray. Dabei habe die 48-Jährige einen Polizisten rassistisch und einen weiteren als „Nazi“ beleidigt, teilte die Polizei mit. Außerdem habe sie den Beamten „Heil Hitler“ zugerufen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien kam zudem der Verdacht auf, dass sich die Frau unerlaubt in Deutschland aufhält.

Die Beamten nahmen die 48-Jährige für weitere Überprüfungen mit auf einen Polizeiabschnitt und entließen sie danach wieder. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen, der Beleidigung, des unerlaubten Aufenthaltes und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen werden auch vom Staatsschutz geführt und dauern an. (Tsp)