Polizeieinsatz in Prenzlauer Berg Drei Verletzte durch Messerstiche

Polizei- und Rettungskräfte sind am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Wichertstraße nach Prenzlauer Berg ausgerückt. Dort war es zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der drei Personen durch Messerstiche verletzt wurden, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.