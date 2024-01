Prenzlau statt Prenzlauer Berg Jetzt ist der Zeitpunkt für Protest in der Provinz

Montagabend in Berlin-Pankow. Es regnet in Strömen. Gegenüber der Blankenburger Kirche haben sich dennoch etwa 250 Menschen in der Dunkelheit versammelt, um ihren Unmut über einen Bürgerdialog der AfD auszudrücken, der wenige Meter entfernt in einem Büro der Partei stattfindet. Erwartet wird unter anderem die Landesvorsitzende der Berliner Alternative, Kristin Brinker.