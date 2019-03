Die BVG twitterte um 11.17 Uhr: "Die Linie U55 ist aufgrund einer technischen Überprüfung eingestellt". Mehr verriet die BVG nicht. Eine Stunde später äußerte sich das Unternehmen präziser. Alle drei dort stationierten Züge müssen jetzt in die Werkstatt, die Züge und vor allem die Räder unterliegen einer strengen Kontrolle je nach Laufleistung. Bislang erfolgte diese Revision in einer provisorischen Werkstatt im Tunnel. Weil diese derzeit durch die Vorbereitung des Lückenschluss mit der U5 belegt ist, können diese Arbeiten nicht vor der kommenden Woche stattfinden, teilte die BVG mit: "Die U55 pausiert daher voraussichtlich bis zum 15. März." Fahrgäste sollen mit der S-Bahn der Buslinie TXL fahren.

Die Stummellinie U55 verbindet den Hauptbahnhof mit dem Brandenburger Tor mit dem Zwischenbahnhof Bundestag. Eingesetzt werden seit 2017 auf der U55 die ältesten vorhandenen Waggons. Doch schon nach einem halben Jahr war ein Zug kaputt - auf der nicht mit dem restlichen U-Bahn-Netz verbundenen Stummelstrecke war das natürlich ein Problem. Mit einem Kran musste der defekte Viertelzug damals durch eine Öffnung in der Tunneldecke ins Freie geholt werden und dann mit einem Schwerlastanhänger auf der Straße in die Werkstatt gefahren werden. Diese Lösung wäre jetzt zu teuer und würde auch zeitlich nichts bringen. "Schwertransporte müssen angemeldet und genehmigt werden. Da geht es nun wirklich schneller, wenn wir das in der nächsten Woche im Tunnel machen", sagte BVG-Sprecher Markus Falkner.

Derzeit sind drei Viertelzüge (Doppelwagen) im Tunnel der U55, darunter ein Viertelzug der Baureihe D aus den 50er Jahren.

Mit Eröffnung der Verlängerung der U5 vom Alexanderplatz Richtung Westen soll die U55 in der U5 aufgehen. Im vergangenen Jahr war die U55 zur Vorbereitung ein halbes Jahr gesperrt.

