Drogenabhängige sitzen auf der Zugangstreppe und geben sich ganz öffentlich ihren Schuss. Alltag im S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln. Dagegen will die Bahn jetzt vorgehen und den Aufenthalt im Zugangsbereich so unattraktiv machen, dass die unerwünschten Dauerbesucher das Weite suchen: Atonale Musik soll sie vertreiben. Der Versuch soll noch in diesem Jahr beginnen.

Es ist ein Experiment, sagte jetzt der Herr über rund 550 Bahnhöfe der Region Ost der Deutschen Bahn, Friedemann Keßler. Welches Stück ausgewählt werde, stehe noch nicht fest. Auf atonale Musik ist man gekommen, weil sie herkömmliche Hörgewohnheiten völlig unterläuft. Wenige finden sie schön, viele empfinden sie zum Weglaufen. Und genau darauf setzt die Bahn.

Verschiedene Lautstärken

Der Spagat sei schwierig, sagte Keßler. Denn die Musik dürfe ja keine Fahrgäste vertreiben. Diese seien den ungewohnten Tönen aber auch nur kurzzeitig ausgesetzt; auf dem Bahnsteig sollen sie nicht erklingen. Zudem wolle man verschiedene Lautstärken ausprobieren. Der finanzielle Aufwand sei nicht besonders hoch, sagte Keßler weiter.

Neu ist der Versuch nicht. 2010 probierte die BVG, vor allem Drogenhändler mit einer Dauerberieselung von U-Bahnhöfen zu vertreiben. Damals mit klassischer Musik. Ausgewählt hatte die BVG das Zwischengeschoss im Bahnhof Adenauerplatz an der U 7, auf dem zumindest damals kaum mit Drogen gehandelt worden war. Zudem war die Musik extrem leise eingestellt, um die zahlreichen Mitarbeiter in den dortigen Läden nicht zu sehr zu nerven. Der Test wurde schnell wieder aufgegeben.

Klassik in Hamburg

Auch am Hamburger Hauptbahnhof soll klassische Musik ungeliebte Besucher fernhalten. Manchen gefällt die Musik aber so gut, dass sie sogar länger bleiben als zunächst beabsichtigt. Mit atonaler Musik wird das nicht passieren, ist man bei der Bahn überzeugt. Und wenn das Experiment nicht klappt, werde man es aufgeben. „Wir müssen probieren statt zu kapitulieren“, sagte Keßler.