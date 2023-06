Protest gegen Stopp des Radwegeausbaus in Berlin Radaktivisten wollen am Freitagabend vor Verkehrsverwaltung demonstrieren

Radaktivisten wollen am Freitagabend in Berlin gegen den angekündigten Stopp des Radwegeausbaus durch Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) demonstrieren. Zu der Kundgebung rufen der Verein Changing Cities, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) und das Bündnis Respect Cyclists auf. Stattfinden soll sie um 17.45 Uhr vor der Verkehrsverwaltung Am Köllnischen Park 3 unweit der Jannowitzbrücke.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Schreiner die Bezirke gebeten hat, Radwegprojekte in Berlin vorerst zu stoppen. „Die neue Hausleitung unserer Senatsverwaltung wird künftig andere Maßstäbe an die Straßenaufteilung setzen“, hieß es in einer Mail der Verwaltung an den Bezirk Lichtenberg, die dem Tagesspiegel vorliegt.

In Abstimmung mit Schreiner würden deshalb derzeit keine Stellungnahmen, Prüfungen, Anhörungen oder ähnliches mehr zu Radverkehrsplanungen vorgenommen. Die Bezirke sollen alle Projekte vorübergehend aussetzen, die auch nur einen Autostellplatz gefährden oder den Wegfall von einem oder mehr Fahrstreifen zur Folge haben.

ADFC sieht Versuch, Mobilitätsgesetz aufzuweichen

Darin sieht der ADFC „einen Versuch, das Mobilitätgesetz aufzuweichen“. In dem Gesetz, 2018 von Rot-Grün-Rot verabschiedet, sei unter anderem festgeschrieben, dass der fließende Verkehr über dem ruhenden Verkehr stehe. „Der ADFC Berlin ist entsetzt über diesen Rückschritt in verkehrspolitische Zeiten aus dem letzten Jahrhundert“, heißt es in dem Aufruf zur Demonstration.

„Wir werden entschieden dafür streiten, dass die dringend benötigten Radwegeprojekte weitergeführt werden. Wer nur an den Kfz-Verkehr denkt, hat die Vergangenheit, aber nicht die Zukunft von Berlin im Blick“, wird Evan Vosberg, Vorstand des ADFC, zitiert.

Ragnhild Sørensen von Changing Cities sagt: „Die neue Senatorin entpuppt sich als Autoverkehrssenatorin, die zwar ‚Miteinander‘ propagiert, während ihr Herz aber eindeutig für die autogerechte Stadt schlägt.“