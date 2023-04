Prozessbeginn in Berlin Angeklagter schweigt zu Schüssen aus fahrendem Auto in Mitte

Nach Schüssen aus einem fahrenden Auto heraus hat vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 34-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Mord in vier Fällen zur Last. Bei dem Geschehen vor siebeneinhalb Monaten waren zwei Männer verletzt worden.

Motiv des 34-Jährigen soll laut Anklage Rache an den Brüdern seiner verstorbenen Lebensgefährtin wegen verschiedener innerfamiliärer Streitigkeiten gewesen sein. Die Verteidiger erklärten am Dienstag, ihr Mandant werde sich derzeit nicht zu den Vorwürfen äußern.

Der Angeklagte mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft soll am Abend des 1. September vergangenen Jahres zu Büroräumen der Brüder seiner verstorbenen Partnerin im Stadtteil Gesundbrunnen gefahren sein. Mit in seinem Auto habe sich ein bislang unbekannter Mittäter befunden. Dieser habe gegen 19.15 Uhr „aufgrund eines gemeinsamen Tatplans mit einer scharfen Schusswaffe aus dem Auto heraus durch eine Glasscheibe in das im Erdgeschoss gelegene Büro geschossen“, heißt es in der Anklage.

Zwei damals 40 und 49 Jahre alte Brüder seien durch Schüsse verletzt worden, einer von ihnen schwer. Zwei ebenfalls anwesende Töchter des älteren Bruders wurden laut Anklage nicht getroffen. Die Staatsanwaltschaft geht von einer heimtückischen Tat aus niedrigen Beweggründen aus. Die im Büro anwesenden Menschen seien arg- und wehrlos gewesen.

Anlass für die Tat sollen Familienstreitigkeiten gewesen sein, die erst zu Beleidigungen und Bedrohungen geführt hätten und schließlich eskaliert seien, hieß es kurz nach dem Geschehen. Der 34-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben nach der Tat gestellt. Der Unternehmer befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind derzeit elf weitere Tage bis zum 13. Juli vorgesehen. (dpa)