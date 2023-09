Quartett in Berlin-Wilmersdorf aufgeflogen Polizei ertappt mutmaßliche Heroin-Dealergruppe

Mehrere Zivilfahnder der Polizei Berlin haben am Montagabend in Charlottenburg-Wilmersdorf vier mutmaßliche Heroin-Dealer festgenommen. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

Gegen 18.15 Uhr sollen die Beamten in der Wilmersdorfer Schaperstraße eine vierköpfige Gruppe beobachtet haben, die einem 40-Jährigen etwas Verdächtiges überreicht haben soll. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Kunden der Gruppe stellten die Ermittler eine heroinähnliche Substanz fest. Er konnte nach der Personalienfeststellung wieder gehen.

Die vier flüchtigen mutmaßlichen Dealer im Alter zwischen 17 und 41 Jahren konnte die Polizei mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte festnehmen. Der 17-jährige Libanese brach bei der Festnahme zusammen und wurde bewusstlos. Nachdem Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus gebracht hatten, lehnte er dort jedoch eine medizinische Untersuchung ab. Die Beamten erfassten seine persönlichen Daten, bevor er dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben wurde.

Der 41-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde von der Polizei zunächst in die eigene Wohnung begleitet, da der Mann keine Ausweisdokumente an sich hatte. Nach Kontrolle dieser wurde auch er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auch der 23-Jährige, ebenfalls aus dem Libanon stammenden Komplize konnte nach Erfassung seiner Personalien die Polizeidienststelle verlassen.

Der vierte mutmaßliche Täter ist bereits polizeibekannt. Der 23-jährige Libanese wurde nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen dem Landeskriminalamt überstellt. Dieses übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Heroin. Nach Polizeiangaben könnte er einem Haftrichter vorgeführt werden. (Tsp)