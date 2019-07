Kein Regenbogen am Himmel – zum Glück, denn das hieße ja Niederschlag. Stattdessen begann das 27. Lesbisch-schwule Stadtfest am Sonnabend bei purem Sonnenschein und, endlich wieder, hochsommerlichen Temperaturen. Auf sechs Bühnen gibt es noch bis Sonntagabend Konzerte, Kleinkunst und Diskussionen. Auf dem „Wilden Sofa“ von Moderator Gerhard Hoffmann nehmen auch Politik-Promis Platz, am Samstagnachmittag war etwa Juso-Chef Kevin Kühnert zu dem Format auf der Hauptbühne an der Eisenacher-, Ecke Fuggerstraße eingeladen.

Danach sollte Berlins Ex-Regierender Klaus Wowereit das Fest offiziell eröffnen und den Rainbow Award an das Projekt „All included“ des Schöneberger Jugendmuseums verleihen, das sich mit Geschlechterrollen und Fragen der sexuellen Vielfalt beschäftigt und dazu mit sechs Schulen kooperiert.

Seit 1993 feiert die Szene jährlich am Wochenende vor dem Christopher Street Day rund um Motz-, Eisenacher, Fugger- und Kalckreuthstraße in Schöneberg, und zieht nach Angaben der Veranstalter um die 350.000 Besucher an, womit es das weltweit größte Straßenfest seiner Art sein dürfte.

Gefeiert wird bis zum späten Abend – am Sonntag ab 20 Uhr wie immer mit der Schlagerband „Die Kusinen“ – aber nicht nur: Mehr als 100 Projekte, Initiativen, Medien und Parteien informieren an Ständen über ihre Arbeit und Neues aus der Community der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen. Tsp

