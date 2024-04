Queerfeindlicher Angriff in Berlin : Unbekannte sprühen Reizgas vor Bar in Neukölln

Während einer queeren Veranstaltung in einer Bar in Neukölln in der Nacht zu Sonntag haben zwei Unbekannte Gäste mit Reizgas besprüht. Mindestens fünf Personen litten an Atemwegsbeschwerden.