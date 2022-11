Querungshilfen im Berliner Westen Gibt’s an diesen 16 Orten mehr Sicherheit für Fußgänger?

Wo gibt’s neue Fußgängerüberwege im Berliner Westen? Der Zebrastreifen am beliebten Havelradweg in Gatow kommt nicht, weil der Senat keinen Bedarf sieht - hier die Geschichte im Tagesspiegel. Passiert denn aber sonst noch was in Spandau? Das wollten Hannah Erez-Hübner und Uwe Ziesak, SPD, jetzt im Rathaus wissen. Zuständig ist in diesem Fall der Spandauer Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, der die Liste jetzt auf den Tisch gelegt und mitgeteilt hat, welche Orte „im Prüfungs- bzw. Planungsstadium“ sind. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge und kostenlos lesen können unter tagesspiegel.de/bezirke. Suchen Sie sich Ihren Kiez raus!

Gehwegvorstreckungen

Torweg/Zwischen den Giebeln

Stadtrandstraße 465 (Kita)

Brunsbütteler Damm/Barmbecker Weg

Ruppiner-See-Straße/Plauer-See-Straße (Kita)

Pichelsdorfer Straße (mehrere Orte)

Mittelinseln

Niederneuendorfer Allee/Neuenahrer Weg

Weißenburger Str./Götelstraße

Seeburger Weg 26

Fußgängerberwege

Goltzstr (Grundschule)

Brunsbütteler Damm/Filmwerkeweg

Hugo-Cassirer-Str 8

Wilhelmstraße/Am Omnibushof

Diese Fußgängerhilfe am Schulzentrum Ecke BVG-Hof steht seit 2018 auf der Agenda und könnte im Herbst 2023 wirklich gebaut werden.

Das Gelände an der Wilhelmstraße. Rechts liegt der große BVG-Bushof von Berlin-Spandau. © André Görke

Ampeln

Kladower Damm/Parkviertelallee

Niederneuendorfer Allee/Rustweg

Maßnahme offen

Altonaer Str/Grünhofer Weg

Elsflether Weg 26 (Grundschule)

