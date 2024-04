Raubmord in Berlin-Friedenau Sozialpädagoge auf der Straße getötet – führen Turnschuhe zum Täter?

Nach einem Tötungsdelikt an einem Sozialpädagogen in Berlin-Friedenau hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 5000 Euro für Hinweise aus der Bevölkerung ausgesetzt, durch die der Täter oder die Täterin überführt werden kann. Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera und eines Schuhmodells bitten die Ermittler nun um Mithilfe.

Nach Angaben der Polizei war das Opfer am Dienstag, dem 16. Januar 2024, gegen 7.30 Uhr in der Nähe seiner Wohnanschrift attackiert worden. Der 62-jährige Thomas Besser wurde bei der Tat an der Kreuzung Menzel-/Ecke Rembrandtstraße schwer am Kopf verletzt und erlag kurz darauf seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die unbekannte Person soll nach Angaben der Polizei auf den Mann eingeschlagen haben. Die Ermittler gehen von einem Raubmord aus.

Der 62-jährige Thomas Besser wurde in der Nähe seiner Wohnanschrift auf der Straße angegriffen. Er starb später im Krankenhaus. © Polizei Berlin

Laut Polizei sah ein Zeuge eine Person, eventuell einen Mann, der zu Fuß in Richtung S-Bahnhof Friedenau entkam.

Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft hat die zuständige Mordkommission Bilder von mehreren Überwachungskameras auf dem vermuteten Fluchtweg des Täters ausgewertet. Dabei stießen sie auf eine verdächtige Person, die Turnschuhe des Models „Nike Retaliation Trainer 2“ trägt, wie es am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Polizei hieß.

Mit den Kameraaufnahmen und dem Bild eines Schuhmodells, die auf der Webseite der Polizei zu sehen sind, suchen Ermittler nun nach dem oder der Unbekannten. Polizei und Staatsanwaltschaft fragen, wer die abgebildete Person kennt und Angaben zu ihrer Identität machen kann, die Person insbesondere am Morgen des 16. Januar gesehen hat oder wer Personen kennt, die Schuhe des genannten Modells besitzen oder besaßen.

Hinweise können an die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Tiergarten gerichtet werden unter (030) 4664-911666, per E-Mail an LKA116-hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle. (mit dpa)