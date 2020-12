Es geht um brutales Eintreiben von Schulden, Drogen und Betrug im Clan-Milieu. Seit einem Jahr sind Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin einer Bande auf der Spur. Nun ist die Polizei in dem Verfahren zur Clan-Kriminalität am frühen Donnerstagmorgen gegen 36 Personen vorgegangen. Im Zentrum steht der Abou-Chaker-Clan.

500 Beamte, darunter schwer bewaffnete Kräfte der Berliner Spezialeinsatzkommandos (SEK) sowie der GSG 9 der Bundespolizei, rückten zu Durchsuchungen an 33 Objekten in Berlin und Hamburg an. Daneben wurden drei Haftbefehle vollstreckt.

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung – das ist eine neue Qualität im Kampf gegen die organisierte Kriminalität innerhalb der Clan-Szene. Mit diesem Vorwurf können Ermittler schärfere Mittel gegen Verdächtige einsetzen. Der entsprechende Paragraf 129 im Strafgesetzbuch definiert eine kriminelle Vereinigung als einen Zusammenschluss von mehr als zwei Menschen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.

In dem Verfahren soll es nach Tagesspiegel-Informationen um Immobiliengeschäfte gehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 36 Beschuldigte. Betroffen sollen zwei Clan-Familien sein. Vor allem ist der berüchtigte Abou-Chaker-Clan im Visier der Behörde. Darüber berichteten zuerst "Bild" und "Spiegel TV".

Auch Hells Angels aus Wedding im Blick der Ermittler

Außerdem werden Querverbindungen zum Rockermilieu untersucht. Unter den Beschuldigten sollen auch Mitglieder der Weddinger Hells Angels sein. Ein Deutscher soll der Gruppe als Handlanger gedient haben.

Die Bande soll durch das sogenannte Gewaltinkasso, also das brutale Eintreiben von Schulden, Betrug und Drogengeschäfte erhebliche Gewinne erzielt haben, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Bei der Durchsuchung seien auch Vermögenswerte sichergestellt worden.

Schwerpunkt des Einsatzes ist Berlin. Durchsucht wurden Objekte in Charlottenburg, Mitte und Spandau. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte daher am Morgen: "Aufgrund von Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität kann es aktuell im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen kommen."

Bereits im September Razzia bei Abou-Chaker

Erst im September gab es eine Razzia bei Clan-Boss Arafat Abou-Chaker und anderen Personen, die teils der organisierten Kriminalität zugerechnet werden. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, Betrug und Geldwäsche, hieß es seinerzeit. Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Euro wurde sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft sprach von dem Verdacht auf „Steuerstraftaten in erheblichem Umfang im Zusammenhang mit Managementleistungen innerhalb der ,Rapszene'“. Zudem gehe es um den Vorwurf des Betrugs im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auslöser für die Razzia waren Erkenntnisse aus dem vor dem Landgericht laufenden Prozess gegen Arafat Abou-Chaker. Ihm werden dort Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen. Die Brüder sind als Mittäter oder Gehilfen angeklagt.

Der Clan-Boss wollte den Rapper Bushido nicht aus dem gemeinsamen Geschäften ziehen lassen. Arafat Abou-Chaker, das bekannteste Mitglied des Clans, sitzt wegen seiner Methoden gegenüber Bushido nun auf der Anklagebank.

Auch der Einbruch ins Grüne Gewölbe wird einem Clan zugerechnet

Vielfach haben Männer bekannter Clans, die meist vor der Wende aus dem Libanon nach Deutschland kamen, spektakuläre Straftaten begangen. So wird nach dem Einbruch in Dresdens Grünes Gewölbe nach Männern aus dem Remmo-Clan aus Berlin-Neukölln gefahndet.

[Der Clan-Traum vom Eigenheim. Wie die Remmos eine Villa in Neukölln kauften und wieder verloren. Lesen Sie mehr bei Tagesspiegel Plus.]

Weil diese Täter oft als Bande agieren – also im eigentlichen Sinn als "Familienbande" – werden einzelne Zweige der Clans vom Bundeskriminalamt (BKA) einer „ethnisch abgeschotteten Subkultur“ zugerechnet, die als Form der Organisierten Kriminalität (OK) eingestuft wird. Komplizen gehören einer Großfamilie an, Männer anderer Clans, gar anderer Ethnien erfüllen Handlangerdienste.

Einige Familien sind in ganz Deutschland bekannt, was nicht bedeutet, dass alle Bürger dieses Nachnamens kriminell oder mit Tätern verwandt sind. Dennoch: In Berlin stehen immer wieder Männer aus den Familien Abou-Chaker, Remmo, Rabih, Al-Zein, Charour und Omeirat vor Gericht – wobei die Schreibweisen variieren können, weil die oft knappen Dokumente aus dem Libanon in den deutschen Ämtern unterschiedlich übersetzt wurden.

20 Prozent der OK-Verfahren in Berlin betreffen deutsch-arabische Clans

Die Zahlen des aktuellen BKA-Lagebildes "Organisierte Kriminalität" zeigen, dass deutsch-arabische Großfamilien 2019 gerade 7,8 Prozent der OK-Ermittlungsverfahren ausmachten. In Berlin jedoch, das teilten die hiesigen Behörden 2018 mit, betrafen mehr als 20 Prozent, nämlich 14 von 68 OK-Verfahren, deutsch-arabische Familien.

Und dies sind nur Verfahren, in denen es um schwere, meist gewerbs- und bandenmäßig begangene Serientaten geht: eben organisierte Kriminalität. Körperverletzung, Nötigung, Sexualdelikte, einfacher Diebstahl, gelegentlicher Raub, Verkehrsverstöße, auch kleinere Betrügereien werden nicht zwangsläufig als OK-Taten erfasst. In einigen Fällen konnten Clan-Männer auf gut vernetzte Komplizen aus dem deutschen Kleinbürgertum zurückgreifen.

Arabischstämmige Clan-Kriminalität hat sich in Berlin verfestigt

Berlin zählt laut BKA zu jenen Bundesländern, in denen sich kriminelle Clan-Strukturen „in besonderer Weise verfestigt haben“. Im Jahr 2019 sind in Berlin laut Lagebericht sieben OK-Ermittlungsverfahren gegen Clan-Kriminelle geführt worden.

Auch wenn ein Viertel der 836 Tatverdächtigen in 45 bundesweit Verfahren die deutsche Staatsangehörigkeit haben, so haben sie laut BKA doch „eine entsprechende ethnische Herkunft“ – nämlich „arabischstämmig“ oder „türkeistämmig“, wie es im Lagebericht heißt.20 Prouentl der Tatverdächtigen waren Libanesen, danach kamen Türken und Syrer.

Von den sieben im Jahr 2019 in Berlin geführten OK-Verfahren im Bereich der Clankriminalität liefen allein sechs gegen Angehörige arabischstämmiger Familien. Zu den bundesweit 45 OK-Verfahren zur Clankriminalität kommen 26 weitere Verfahren in denen Kontakte zu OK-Gruppen von Clankriminellen festgestellt werden konnten.

Ablehnung der deutsche Rechtsordnung und mangelnde Integrationsbereitschaft

Clankriminalität geht laut BKA zudem einher „mit einer eigenen Werteordnung und der prinzipiellen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung“. Zumeist bestehe eine „starke Ausrichtung auf die patriarchialisch-hierarisch geprägte Familienstruktur“ und eine „mangelnde Integrationsbereitschaft“.

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um Kriminalität und Polizei. Kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Ferner fallen Clankriminelle durch „Provozieren von Eskalationen auch bei nichtigen Anlässen oder geringfügigen Rechtsverstößen“, ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft und Tumulte in der Öffentlichkeit auf, wie die Wiesbadener Behörde feststellte.

Nach den Zahlen des BKA haben OK-Gruppen der Clankriminalität 2019 mindestens einen Schaden in Höhe von 1,6 Millionen Euro verursacht. Durch ihre Machenschaften sollen sie einen Ertrag von 3,6 Millionen Euro erwirtschaftet haben.

Hinzu kommen laut BKA weitere Schäden und kriminelle Millionen-Erträge von Mitgliedern arabisch- und türkischstämmiger Großfamilien ohne Bezug zur Clankriminalität. Es geht um Drogenhandel, Diebstahl, Raub, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche.

Vor allem Tschetschenen konkurrieren mit den deutsch-arabischen Clans

Die arabischen Clans, deren Mitglieder zuweilen auch öffentlich bekunden, sich einzig nach der "Familienehre" zu richten, konkurrieren mit anderen, weniger auffälligen Banden. Neben den arabischen Großfamilien sind vor allem Männer, seltener ganze Familien, aus Tschetschenien aktiv.

Ebenfalls auf OK-Niveau aktiv sind Netzwerke aus Polen, vom Balkan und dem Baltikum. Doch vor allem die Männer aus Tschetschenien wollen Ermittlern zufolge in Waffen- und Drogenhandel, organisierten Autodiebstahl, Zwangsprostitution und Schleuserwesen mitverdienen.

Mehr zum Thema Berlins kriminelle Subkultur Wie Beamte, Manager und Ärzte mit Clans illegale Geschäfte machen

Zuletzt hatten sich Männer aus der muslimischen Autonomieregion im südrussischen Kaukasus mit der Großfamilie Remmo in Berlin eine Schlacht geliefert. Nach zahlreichen Schwerverletzten vermittelte der frühere Profi-Boxer Mahmoud Omeirat Charr.