RE1 endet bereits in Charlottenburg Berliner Stadtbahn für Regional- und Fernverkehr ab heute gesperrt

Angekündigt hatte die Bahn die Bauarbeiten bereits im Februar. Ab heute ist die Berliner Stadtbahn zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof tatsächlich gesperrt. Alle Regionalzüge aus Brandenburg, die über die Stadtbahn fahren, bekommen neue Start- und Zielbahnhöfe und neue Fahrtzeiten. Der RE1 zum Beispiel endet bereits in Charlottenburg bzw. in Ostbahnhof. Fahrgäste müssen dann in die S-Bahn umsteigen. Denn die S-Bahn mit zwei eigenen Gleisen ist nicht betroffen.

Stark eingeschränkt ist der Betrieb auch auf der ebenfalls von der Odeg betriebenen Linie RE8Nord. In den kommenden beiden Wochen entfallen alle Züge im Abschnitt Berlin Ostbahnhof und Nauen. Fahrgäste aus Brandenburg sollen in Nauen in Züge der Linien RB10 und RB14 umsteigen, die über den Nordring zum Hauptbahnhof fahren.

Bei der Vorstellung des Bauprogramms für die Region Berlin-Brandenburg hatte der regionale Bahnchef Alexander Kaczmarek im Februar von „nicht vorhersehbaren Schäden“ gesprochen, die dringend behoben werden müssen, zusätzlich zu den vielen anderen Baustellen in der Region. Bei Inspektionen hatte die Bahn im September 2022 Schäden an rund eintausend Befestigungspunkten der sogenannten „Festen Fahrbahn“ entdeckt. Diese werden nun in einem ersten Schritt stabilisiert, sagte Kaczmarek.

Insgesamt fahren fünf Wochen keine Züge über die Stadtbahn. Die erste Sperrung dauert vom 11. bis 25. Mai, die zweite vom 9. Juni bis 1. Juli. Betroffen sind alle Züge des Fern- und Regionalverkehrs. Im nächsten Jahr geht es weiter: Dann wird der westliche Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Charlottenburg saniert.

Im April hatten Bauarbeiten der Bahn auf der Linie des RE1 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) reichlich Ärger ausgelöst. Die Bahn hatte die zunächst genannten Sperrungen kurzfristig ausgeweitet.