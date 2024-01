„Rechtssichere Grundlage schaffen“ Kai Wegner hält an Berliner Antidiskriminierungsklausel fest

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner will an der umstrittenen Antidiskriminierungsklausel, die am Montag von Kultursenator Joe Chialo (CDU) ausgesetzt wurde, festhalten. Auf dem Kurznachrichtendienst X erklärte der CDU-Politiker am Dienstag, dass das Aussetzen der Klausel ein Auftrag sei. Es müsse eine „rechtssichere Grundlage“ geschaffen werden, so Wegner.

„Unser Ziel ist klar: kein Geld für politische oder religiöse Extremisten, und deshalb: kein Geld für Antisemiten“, sagte Wegner weiter. Er bekräftigte außerdem seine Absicht, den Kampf gegen Antisemitismus als Staatsziel in der Berliner Verfassung zu verankern. Darüber soll in der Koalition, im Senat und im Abgeordnetenhaus beraten werden.

Die unerwartete Einführung der Klausel Anfang Januar war im Berliner Kulturbetrieb sowie in der Landespolitik auf viel Kritik gestoßen. Auch aus Reihen des Koalitionspartners SPD war Unmut geäußert worden – nicht zuletzt wegen fehlender Abstimmung. Mit der Klausel sollte ein offizielles Bekenntnis gegen Diskriminierung und Antisemitismus auf Basis der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Voraussetzung für Kulturförderung in Berlin sein.

In einem offenen Brief mit dem Titel „Für die Wahrung von Kunst- und Meinungsfreiheit“ hatten im Anschluss zahlreiche Kulturschaffende gegen die Einführung protestiert. Sie mahnten an, dass es eine kontroverse Debatte um die Antisemitismus-Definition der IHRA gebe, die die Senatsverwaltung nicht anerkenne. Außerdem habe es keine vorherige Debatte oder transparente Entscheidungsfindung mit betroffenen Personen und Institutionen gegeben.

Zweifel an Rechtssicherheit hatten Klausel

Kultursenator Chialo hatte die Aussetzung am Montag mit Zweifeln an der Rechtssicherheit begründet. „Als Senator nehme ich die Argumente der Verfassungsrechtler sehr ernst“, hatte Chialo im Kulturausschuss erklärt. Das Ziel einer diskriminierungsfreien Kultur bleibe selbstverständlich dennoch bestehen.

Wie es konkret weitergeht, ist unklar. Chialo kündigte am Montag parteiübergreifende Arbeitsgruppen sowie eine Arbeitsebene zwischen den Behörden an, um „intensiv an Austauschformaten“ zu arbeiten. Außerdem stellte er ein partizipatives Dialogverfahren in Aussicht und versicherte, dass es bereits Gespräche mit Berliner Kulturschaffenden zu einem gemeinsamen Gesetz gegeben habe.

In der Landespolitik war Chialos Ankündigung auf Erleichterung gestoßen. Daniel Wesener, Sprecher für Kulturfinanzierung bei den Grünen, lobte Chialo angesichts der mangelnden Fehlerkultur in der Berufspolitik für das Moratorium: „Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, dafür will ich mich bei Ihnen bedanken.“

Manuela Schmidt (Linke) zollte Chialo ebenfalls Respekt und forderte für das weitere Vorgehen die Einbeziehung der Kulturschaffenden und -institutionen.