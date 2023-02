Rettungsschwimmer, Kassierer, Azubis gesucht Berliner Bäder-Betriebe laden zum Casting für die Sommersaison

Auf der Suche nach neuem Personal für die Sommersaison 2023 haben die Berliner Bäder einen eher ungewöhnlichen Ansatz gewählt. In der Schwimmhalle Sewanstraße findet am Samstag, den 25. Februar, in Berlin-Friedrichsfelde ein Casting statt.

Gesucht werden dort von 9 bis 16 Uhr neben Rettungsschwimmer:innen auch Kassierer:innen und Interessenten für eine Ausbildung.

Die Bewerbungstage sollen helfen, neues Personal für die anstehende Sommersaison in Berlin zu finden. Dabei gibt es sogar genaue Vorgaben, die die Bewerber:innen erfüllen müssen.

Für die potenziellen Kassierer:innen gibt es eine Art Rollenspiel, bei dem sie den Umgang mit Kund:innen demonstrieren sollen. Die Bewerber:innen, die sich für eine Stelle als Rettungsschwimmer:in interessieren, müssen bei einer kombinierten Rettungsübung unter anderem einen Dummy aus dem Wasser retten.

Doch auch Interessenten ohne Vorkenntnisse dürfen an den Bewerbungstagen teilnehmen. Die Berliner Bäder-Betriebe bilden wie schon im letzten Jahr gemeinsam mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auch wieder Rettungsschwimmer:innen aus.

Auf das Casting am kommenden Samstag folgen zudem noch zwei weitere Termine. In Mitte gibt es am 18. März in der Schwimmhalle Fischerinsel einen weiteren Bewerbungstag. Die letzte Möglichkeit bietet sich dann am 15. April im Kombibad Seestraße in Berlin-Wedding. Infos gibt es auf der Homepage der Berliner Bäder.

