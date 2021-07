Eine Roboterband, ein Zirkus, Ateliers, Bühnen für alles Mögliche, dazu Container und Bauwagen, jeder eine eigene, neue, bunte Welt, die sich in den Orbit „Disko Babel e.V.“ einfügt. So nennt sich das Künstler*innenkollektiv, das aus dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs an der Greifswalder Straße einen fast märchenhaften Ort gemacht hat. Auf 28.000 Quadratmetern arbeiten hier in Prenzlauer Berg rund 20 Künstler*innen und 12 Kollektive, veranstalten Lesungen, Theater, Rauschnächte.

Gerade wird in dem Zirkuszelt zwischen den Bäumen an einer Operette geprobt. „Ich frage mich, ehrlich gesagt, manchmal auch, wie dieser Ort funktioniert“, sagt Gregor Bachhuber und lacht. „Es entstehen Dinge, Orte, neue Galaxien und keiner weiß im Grunde so genau, wo sie herkommen.“

Kolja Kogler und seine "Schrottband": Die Roboter spielen pneumatisch auf den Instrumenten. Foto: Robert Klages

Der 35-Jährige wuchs in einem bayerischen Dorf auf, machte eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten, wurde dann Backpacker, arbeitete auf Festivals, studierte Psychologie – und gehört nun zum Vorstand von Disko Babel e.V. mit seinen rund 120 Mitgliedern.

Ihren Ort verstehen diese als „Versuchsfeld für Visionen freier Kunst“, als „ein Experiment zum gemeinsamen Lernen und Schaffen“, als „Versuchsaufbau zum Hinterfragen künstlerischer, kultureller und gesellschaftlicher Routinen“.

Das Gelände wurde vom Kollektiv des ehemaligen Clubs „Jonny Knüppel“ entdeckt, das aus Kreuzberg weg musste und sich auf dem ehemaligen Containerbahnhof an der Lilli-Henoch-Straße 10 niederließt. Andere Kollektive kamen, es wurde Babel e.V. gegründet.

3000 Euro Miete pro Monat zahlen sie an den Investor Christian Gérôme, der sich mit dem Bezirksamt um das Gelände streitet. Er hatte es 2011 von der Bahn gekauft, wollte zunächst 600 Wohnungen bauen, was die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ablehnte.

Simon Ouzo (links) und Maria Zimmermann (Mitte) betreiben einen Kostümverleih auf dem Gelände. Rechts Gregor Bachhuber von Disko... Foto: Robert Klages

Der Bezirk will dem Investor die Flächen abkaufen und eine Gemeinschaftsschule sowie eine „Schuldrehscheibe“ bauen. Deswegen erließ das Bezirksamt eine „Veränderungssperre“, bestätigt durch das Oberverwaltungsgericht. Sie soll verhindern soll, dass der Eigentümer vorzeitig durch Baumaßnahmen Fakten schafft.

Viel Schrott, viel Kunst auf dem Gelände von Disko Babel an der Greifswalder Straße. Foto: Robert Klages

Gérôme möchte wohl keine Wohnungen mehr, sondern Büros auf einer Teilfläche hochziehen, es wird wohl noch um Geld und Anteilsfläche verhandelt, und das schon seit mehreren Jahren. Inzwischen hat der Investor eine große Eventlocation in dem ehemaligen Bahnhofsgebäude errichtet. Daneben befindet sich auch eine frei zugängliche Skater-Landschaft, die täglich von zahlreichen Jugendlichen genutzt wird.

Auf dem Gelände wird gerade ein inklusives Fest vorbereitet. Foto: Robert Klages

Trotz Bausperre und zähen Verhandlungen will der Investor die Babel-Künstler*innen vom Gelände haben. Sie sind derzeit nur geduldet und auf der Suche nach einer neuen Fläche. „Aber sowas wie hier, das finden wir bestimmt nicht nochmal“, sagt Bachhuber. Politiker*innen würden zwar immer mal wieder vorbeikommen und sagen, dass sie helfen wollen. Aber dann komme nichts mehr.

Das Kollektiv hat gerade erst 20.000 Euro für einen Holzzaun ausgegeben, der das Gelände zu den Gleisen absichert, auf denen fast im Minutentakt S-Bahnen vorbeirauschen. Ihren Strom gewinnen die Künstler übrigens mit Solaranlagen, es gibt Ökotoiletten und hier und da Wasser aus Tanks.

Ein Blick über die Containerlandschaft. Foto: Robert Klages

Die Polizei kommt öfter mal zu Besuch, weil sich Anwohnende aus dem angrenzen Häusern des Thälmannparks beschweren. Dabei gebe man sich Mühe, nach 22 Uhr leise zu sein, versichert Bachhuber. Mit vielen Nachbar*innen verstehe man sich auch sehr gut. Er hofft, noch lange hierbleiben zu können. „Man weiß nie, was passiert. Wenn ich mir vorstelle, dass wir das alles hier wieder abbauen müssen – das geht gar nicht.“

Ein unkuratiertes Gesamtkunstwerk

Das Babel-Gelände erinnert an ein Rhizom, das sich ständig in alle Richtungen ausbreitet. Es ist ein organisch wachsendes, unkuratiertes Gesamtkunstwerk, das wohl so kein zweites Mal entstehen könnte. Über Brücken und Pfade sind die Container miteinander verbunden, noch in den hintersten Ecken finden sich Kunstobjekte, gar eine Sauna und ein Wellnessbereich.

Vor den Plattenbauten spielt die "Schrottband"

Auf einer Bühne, hinter der die Plattenbauten des Thälmannparks emporragen, spielt eine Schrottband: Roboter, gebaut aus Altmetall, bewegen ihre Hände pneumatisch zur Musik.

Zu den Babel-Leuten gehören auch Siamant Ouzo und Maria Zimmermann. Beide betreiben einen Kostümverleih für Festivals auf dem Gelände: das „Schrottpüree“. Zurzeit bereiten sie den „Babeltag“ am 7. August vor. Von 12 bis 22 Uhr wird dann Musik und Kunst von Menschen mit und ohne Behinderung gemacht.

Motto: „Alles inklusiv.“ Eintritt gegen Spende und nur mit tagesaktuellem Coronatest. Einen Förderantrag unter dem städtischen Förderprogramm „Draußenstadt“ für das inklusive Fest lehnte die Senatsverwaltung für Kultur ab. „Sehr enttäuschend“, wie Gregor Bachhuber findet.

(Vom 6. bis 8. August läuft im „Zirkus Mond“ auch ein Kinder-Varieté-Theater, bei Interesse bitte anmelden.)

Ateliers und Kunst. Foto: Robert Klages

Wenn es nach Bachhuber geht, wäre auf dem Gelände jeden Tag Programm, endlos, so wie beim bekannten Fusion-Festival, das jedes Jahr zehntausende Besucher:innen auf einen alten Flugplatz nahe der Müritz lockt: „Abends Musik, dazu aber auch Theater, Lesungen, Kino.“

Aber derzeit müssen die Babel-Künstler:innen erstmal mit der Corona-Pandemie klarkommen. Ohne Hygienekonzept geht zurzeit noch nichts, an größere Veranstaltungen ist kaum zu denken. Bachhuber hofft, nochmal richtig loslegen zu könne, bevor man das Gelände schon wieder verlassen muss.