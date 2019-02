Der langjährige Staatssekretär in der Wirtschaftsverwaltung, Henner Bunde, wird am 12. Februar vom Senat in den Ruhestand versetzt. Der Christdemokrat hat das Amt seit 2012 inne, nach dem Wechsel zu Rot-Rot-Grün Ende 2016 wurde er von der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) trotz seines "oppositionellen" Parteibuchs übernommen.

Der 54-jährige Beamte gilt als verlässlich, kompetent und loyal. Es mache aber Sinn, sich an der Spitze der Senatswirtschaftsverwaltung neu aufzustellen, verlautet aus der Behörde. Denn in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode seien parteipolitische Konflikte nicht auszuschließen.

Expertin für Verwaltung und Finanzen

Hausintern werde schon länger darüber gesprochen, die Trennung von Bunde erfolge einvernehmlich. Senatorin Pop bestätigte dem Tagesspiegel am Freitag den bevorstehenden personellen Wechsel und dankte ihrem Staatssekretär "für die vertrauensvolle Zusammenarbeit".

Mehr zum Thema Bundesländer klagen gegen VW In Berlin fühlt sich keine Verwaltung zuständig

Nachfolgerin soll Barbro Dreher werden. Die Grünen-Politikerin ist zurzeit Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung Für Umwelt und Verkehr. Die Finanz- und Verwaltungsexpertin hat langjährige Erfahrungen im Berliner Landesdienst und der Abgeordnetenhausverwaltung sammeln können.