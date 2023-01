Berliner S- und U-Bahn gesperrt So läuft es im Schienenersatzverkehr

Die S-Bahn informiert ihre Fahrgäste durchaus üppig über die Sperrung des Nord-Süd-Tunnels: Gleich zehn Schilder weisen in der großen Halle am Südkreuz auf den Ersatzverkehr vor dem Bahnhof hin. Vor einem steht am Montagmorgen gegen neun Uhr eine Frau und diktiert den Inhalt Wort für Wort in ihr Telefon, um ihn zu übersetzen. Aufgeklebte Fußstapfen, die bei vielen anderen Ersatzverkehren den Weg zu Ersatzbussen weisen, fehlen hier weitgehend. Herdentrieb weist den Weg.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden