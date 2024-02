Schlägerei in Berliner U-Bahnhof Vier Männer geraten in der Station Yorckstraße aneinander

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntagnachmittag im U-Bahnhof Yorckstraße in Schöneberg gekommen. Laut Polizeiangaben sind die Hintergründe der Attacke noch unklar. Nach bisherigem Erkenntnisstand bemerkte ein 28 Jahre alter Mann um kurz nach 17 Uhr, dass zwei Männer im Bahnsteigbereich auf einen ihm bekannten 34-jährigen Mann einschlugen und eintraten.

Der 28-Jährige versuchte den Polizeiangaben zufolge, die 23- und 26-jährigen mutmaßlichen Angreifer von dem am Boden liegenden Mann zu trennen. Dabei soll er auch Reizgas eingesetzt haben. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in eine U-Bahn. Um sie aufzuhalten, zog er die beiden aus dem Waggon zurück und soll erneut Reizgas in ihre Richtung gesprüht und dem 26-jährigen Angreifer ins Gesicht geschlagen haben.

Mehrere Funkwagen im Einsatz

Mehrere Funkwagen der Polizei kamen zum Bahnhof, und die Beamten konnten den Angaben zufolge die zunächst unübersichtliche Lage beruhigen. Der 34-jährige Angegriffene wurde mit einer Platzwunde am Kopf und einem Hämatom am Jochbein zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der 26-jährige mutmaßliche Angreifer lehnte dagegen eine ärztliche Behandlung seiner Kopfverletzung ab. Den 28-Jährigen, der eingegriffen hatte, brachten die Einsatzkräfte zur Klärung seiner Personalien zu einer Dienststelle. Er wurde anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bei dem 23-jährigen mutmaßlichen Angreifer fanden die Beamten verschreibungspflichtige Tabletten, welche beschlagnahmt wurden.

Auch er durfte, wie die anderen Beteiligten, nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Weitere Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, dauern an.