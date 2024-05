Schluss mit Behörden-Pingpong So soll Berlins Ämter-Turbo anspringen

Die geplante Berliner Verwaltungsreform nimmt immer mehr Gestalt an. Der Senat will dazu ein „Landesorganisationsgesetz“ schaffen. Das geht aus einer Besprechungsunterlage für die Senatssitzung am Dienstag hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Das Gesetz soll das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz ersetzen. Die gesamte Verwaltungsreform soll bis Juni 2025 verabschiedet werden.