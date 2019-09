Wegen eines Einsatzes der Brandenburger Polizei auf dem östlichen Berliner Ring ist die Autobahn in Richtung Norden gesperrt, ebenso die Auffahrt an der Anschlussstelle Berlin-Hellersdorf. Grund sind tödliche Schüsse von Einsatzkräften auf einen Polen.

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Pkw der Marke Mazda gestoppt, der Wagen hatte ein polnisches Kennzeichen. Das war nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Polen in Fahndung ausgeschrieben.

Der Mann kam auf der B1 aus Richtung Osten und wollte auf die Autobahn Richtung Norden fahren. Noch auf der Beschleunigungsspur konnte die Beamten den Wagen stoppen. Als sie selbst ausgestiegen waren, um den Mann zu kontrollieren, soll der Fahrer nach ersten Erkenntnissen eine Waffe auf die Polizisten gerichtet haben. Die Einsatzkräfte sollen dann mehrfach auf den Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt haben.

Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Identität des Mannes laufen noch. Derzeit sind Beamte einer Mordkommission und Kriminaltechniker vor Ort. Wie lange die Autobahn an dieser Stelle noch gesperrt bleiben muss, konnte ein Sprecher der Brandenburger Polizei am frühen Abend nicht sagen.