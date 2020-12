Als Kameramänner vor ihm standen, sah Martin K. nur die Innenseiten des lila Aktenordners, der er sich vors Gesicht hielt. Als der Vorsitzende Richter aber sagte: „Denken Sie über die Dinge nach, die Sie in den vergangenen Jahren falsch gemacht haben“, da blickte der Anwalt K. konzentriert nach vorne zur Richterbank.

Zum Nachdenken hat der frühere Judotrainer K. im Gefängnis jetzt sieben Jahre Zeit. Zu dieser Strafe verurteilte ihn das Landgericht Berlin am Dienstag. Und „falsch gemacht“ ist eine eher harmlose Umschreibung der Taten, für die er verurteilt wurde.

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung beziehungsweise schwerer sexueller Missbrauch in 20 Fällen an sieben Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren, im Zeitraum von 2006 und 2018. Martin K. war in seinem Judoverein in Berlin-Tegel auch jahrelang Vereinsvorsitzender.

Der Staatsanwalt hatte acht Jahre Haft gefordert, die Verteidigung von Martin K. Freispruch. Denn ihr Mandant bestritt die Vorwürfe. Angeklagt waren zu Beginn des Prozesses 32 Taten, in zehn Fällen wurde das Verfahren jedoch eingestellt.

Die Taten flogen erst auf, als ein Vater irgendwann hellhörig wurde, nachforschte und so die Wahrheit Stück für Stück ans Licht kam. Die Jungen allein selber hätten Martin K. nicht belastet. Zu dominant war der Anwalt, zu erfolgreich war der Trainer K., der in seinem Verein in Tegel auch noch bis Dezember 2019, bis zu seiner Verhaftung, Vereinsvorsitzender war. Auch Eltern merkten jahrelang nichts.

Die Taten geschahen in Turnhallen, bei Wettkämpfen, in Wohnungen

Martin K. habe die Kinder und Jugendlichen, sagte das Gericht in seiner Urteilsbegründung, in Turnhallen, auf Wettkämpfen, bei Trainingslagern und in Privatwohnungen missbraucht. „Als Rechtsanwalt genossen sie großes Vertrauen bei den Eltern“, sagte der Richter. „Sie haben nicht bloß als Trainer gewirkt, sondern auch Hilfe bei schulischen Problemen geleistet, sie haben sich Zeugnisse zeigen lassen.“ Martin K. sei als Trainer sehr ehrgeizig gewesen. Eine seiner Thesen lautete: „Nur ein guter Schüler kann auch ein guter Judoka sein.“ Das sei ganz im Sinne der Eltern gewesen, sagte der Richter.

Den Opfern, die als Nebenkläger auftraten, sei sein Rat sehr wichtig gewesen, sagte der Richter. Diese Kinder und Jugendlichen seien in den Verein „hineingewachsen“, Martin K. habe Einblicke in die Lebensführung der Sportler gehabt. „Das Vertrauen war so groß, dass die Eltern in den Ferien auf eigene Reisen mit ihren Kindern verzichteten und sie stattdessen zu ihnen gaben.“ Martin K. hatte ein Sommerhaus in Schweden, zu dem er die Kinder mitunter mitnahm.

Es habe ein Abhängigkeitsverhältnis bestanden, sagte das Gericht

Es habe, sagte der Richter, ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Trainer und Sportlern gegeben. Eines der Opfer habe gesagt, Martin K. sei wie eine Vaterfigur für ihn gewesen. Und: „Was Martin sagte, war Gesetz. Man hat ihm nicht widersprochen.“ Martin K. habe seine dominante Persönlichkeit eingesetzt, sagte der Richter, und er habe damit auch beachtliche sportliche Erfolge erzielt.

Es habe aber eine Wechselwirkung gegeben: Einerseits hätten die Sportler Anerkennung, Zuneigung und Nähe erfahren, andererseits habe es Kontrolle und Sanktionen gegeben. „Sie hatten eine harte Hand“, sagte der Richter. Die Opfer hätten körperliche Züchtigung erfahren und ertragen. „Über körperliche Züchtigung kam es zu sexuellen Übergriffen“, sagt der Richter. Die Eltern freilich hätten über Jahre hinweg nicht gewusst, was mit ihren Kindern passiere.

Nur durch einen hellhörigen Vater ist alles aufgeflogen

Dass alles aufgeflogen sei, das sei Zufall zu verdanken. Erst nachdem der Vater eines Kindes, hellhörig geworden, nachgehakt und die Polizei eingeschaltet habe, sei Martin K. am Ende verhaftet worden. Bei den Ermittlungen haben die Opfer den Anwalt einerseits schwer belastet, andererseits war deutlich erkennbar, dass sie ihn immer noch respektierten. Sie haben gegenüber der Polizei durchaus auch positiv über ihren Trainer gesprochen.

Für das Gericht bestand kein Zweifel, dass die Aussagen der jungen Sportler glaubwürdig waren. Alle Aussagen seien überzeugend gewesen, kein Nebenkläger habe einen Belastungseifer gezeigt. Das Verhalten von Martin bewertete der Richter weniger positiv: „Sie haben sich in gewissen Tatsituationen rücksichts- und empathielos verhalten.“