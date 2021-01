Berlins größte Lernplattform ist am Montagmorgen offenbar gefloppt. Bereits wenige Minuten nach dem Start um 7 Uhr gab es beim Nachrichtendienst Twitter die ersten Hinweise von Lehrkräften und Eltern, dass der "Lernraum Berlin" nicht richtig funktioniere.

"Gar nichts läuft. Vom der Bereichsauswahl geht es auf die Anmeldemaske. Dann gibt es ein Redirect auf die Bereichsmaske zurück. Von dort wieder auf die Anmeldemaske. Irgendwann kommt dann eine 503: Server nicht erreichbar. Und bevor jemand fragt: Ja, die Anmeldedaten sind korrekt", twitterte eine Mutter.

Ein anderer Vater berichtet, dass der Lernraum völlig überlastet sei, die Videokonferenz mit der Klasse seiner Tochter ausfalle. Schulaufgaben könnten ebenfalls nicht erledigt werden, weil sie in der Plattform hinterlegt sind.

Zunächst hatte es noch vielversprechend ausgesehen: "Aktuell läuft das System. Alle Verbünde sind erreichbar. Bei der Anmeldung dauert es etwas länger als normal. Stand 07:09 Uhr", twitterte das "Lernraum"-Team. Kurz darauf ging dann kaum noch was.

Fachleute bestätigten auf Anfrage, dass das System am Montagmorgen nur eingeschränkt bis gar nicht lief.

Die Senatsverwaltung für Bildung wollte später Stellung nehmen und sich zunächst über die Lage informieren.

Wie berichtet, war der Lernraum seit Sonntag 14 Uhr nicht erreichbar. Wegen "Wartungsarbeiten" hieß es - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Lehrer ihr Material einstellen wollten, weil am Montag um 8 Uhr für die Schüler mit dem offiziellen Ende der Weihnachtsferien das Homeschooling anfangen sollte.

Das Funktionieren des "Lernraum" ist deshalb von so großer Bedeutung, weil über 100.000 Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler von diesem kostenlosen Angebot des Landes Berlin abhängig sind: An vollständigen Präsenzunterricht ist mindestens in den nächsten zwei Wochen nicht zu denken. Schon zu Beginn des Lockdowns Mitte Dezember hatte es vergleichbare Probleme mit dem Lernraum gegeben.