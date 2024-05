Reform der Berliner Lehrerausbildung SPD auf Konfrontationskurs zu CDU-Plänen

Berlins wichtigste SPD-Schulpolitiker gehen auf Konfrontation mit Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU): Auf dem Parteitag der Sozialdemokraten an diesem Sonnabend lassen sie einen Antrag abstimmen, der sich gegen die geplante umstrittene Reform der Lehrkräftebildung wendet. Da der Antrag auf der Konsensliste steht, gilt seine Annahme als sicher.

Unter der Überschrift „Keine Einsparungen im Lehramtsreferendariat auf Kosten von Qualität und Output!“ heißt es in dem Antrag: „Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die von der Bildungssenatorin geplante Abschaffung von Fach- und Hauptseminaren in bisheriger Form gestoppt wird.“

Da es sich bei denen, die den Antrag eingebracht haben, unter anderem um die beiden bildungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Maja Lasić und Marcel Hopp, handelt, ist klar, dass sie das Ziel im Abgeordnetenhaus verfolgen werden. Wie eine Einigung innerhalb der CDU/SPD-Koalition erzielt werden könnte, ist unklar.

Diese Entwicklung wäre ein Rückschritt in der Qualität des Referendariats. Aus dem Antrag an den SPD-Parteitag

Im Antrag wird auch erkäutert, worum es geht: „Nach bisherigen Erkenntnissen“ plane die Senatsbildungsverwaltung unter der Zielsetzung der Personaleinsparung, die Fachseminare für Referendare abzuschaffen und die Hauptseminare durch Lerneinheiten („Module“) am ebenfalls geplanten neuen Berliner Landesinstitut für Aus-, Fort- und Weiterbildung zu ersetzen. „Diese Entwicklung wäre ein Rückschritt in der Qualität des Referendariats“, befürchten die Antragsteller.

Lernen brauche kontinuierliche Beziehung, heißt es weiter. Mit der Entscheidung, die Seminare und somit die enge Beziehung zwischen Ausbildern und Referendare aufzulösen, werde die kontinuierliche und individuelle Begleitung durch die jeweilige Fach- und die Hauptsemnarleitung „faktisch beendet“.

Auch die Mehrarbeit der Referendare wird thematisiert

Die Sozialdemokraten beziehen sich in ihrem Antrag zudem auf die am Mittwoch bekannt gegebene Entscheidung der Senatorin, dass die Referendarinnen und Referendare aufgrund der bestehenden Personallücke von nun an zehn anstatt bisher sieben Unterrichtsstunden pro Woche unterrichten müssen.

Vor diesem Hintergrund brauche es um so mehr die Bewahrung einer „kontinuierlichen Begleitung“ der Referendarinnen durch ihre beiden Fachseminar- sowie durch die Hauptseminarleitung.

Ohne eine Rücknahme dieser Entscheidung sei zu befürchten, dass die Abbruchquote durch die Erhöhung der Arbeitsbelastung bei gleichzeitigem Abbau der individuellen Begleitung substanziell steigen werde.