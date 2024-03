Schüsse am Checkpoint Charlie 44-Jähriger stirbt in Berliner Krankenhaus – Polizei sichert Rettungsstelle

Nahe dem Checkpoint Charlie in Berlin ist am Sonntag ein Mann angeschossen worden. Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren, der 44-Jährige starb jedoch im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. In der Rettungsstelle versammelten sich zahlreiche Angehörige, weshalb die Polizei anrückte.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu der Tat übernommen. Nach Angaben der Behörden war der 44-Jährige gegen 20 Uhr in der Kreuzberger Zimmerstraße zu Fuß unterwegs, als Schüsse fielen. Er wurde mehrfach getroffen und brach auf dem Gehweg zusammen. Passanten riefen Rettungskräfte und die Polizei.

Polizeibeamte stehen Montagvormittag rund um den mutmaßlichen Tatort in der Zimmerstraße. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Beamte begannen am Abend mit den Ermittlungen und der Spurensuche. Der Bereich um den früheren DDR-Grenzübergang Checkpoint Charlie, der auf der Grenze zwischen Mitte und Kreuzberg liegt, wurde weiträumig abgesperrt. Zum Hintergrund der Tat machte die Polizei am Montag zunächst keine Angaben.

Berichte über Festnahme

Nach einem Bericht der „B.Z.“ untersuchte die Polizei noch am Abend mehrere Menschen vor Ort, um festzustellen, ob sie an der Tat beteiligt gewesen sein könnten. Dabei ging es demnach um mögliche Rückstände vom Abfeuern einer Schusswaffe. Eine Person soll festgenommen worden sein, wie „B.Z.“ und T-Online berichten.

Die Schüsse fielen am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Das 44-jährige Opfer war zu Fuß in der Zimmerstraße unterwegs. © dpa/Manuel Genolet

In dem Krankenhaus, in das das Opfer gebracht worden war, sollen sich nach dem „B.Z.“-Bericht etwa 40 Angehörige versammelt haben. Deshalb habe die Polizei zur Sicherheit Einsatzkräfte geschickt.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage einen Einsatz in einem Berliner Krankenhaus im Zusammenhang mit der Tat in der Zimmerstraße. Es seien zahlreiche zum Teil emotionalisierte Menschen in der Rettungsstelle gewesen, weshalb man Einsatzkräfte geschickt habe, darunter auch Teile einer Einsatzhundertschaft. Ein Eingreifen der Polizei sei jedoch nicht erforderlich gewesen, Straftaten seien nicht bekannt.

Erst kürzlich mussten alarmierte Polizisten in einem Krankenhaus eingreifen, weil sich nach gewalttätigen Auseinandersetzungen aggressive Mitglieder einer arabischen Großfamilie dort versammelt hatten.

Am Checkpoint Charlie dauerten die Ermittlungen der Polizei auch am Montagmorgen noch an. Polizisten befragten in dem abgesperrten Bereich Anwohner und Angestellte in den umliegenden Geschäften. (mit dpa)