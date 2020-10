Laut Polizei sind "einige tausend" Gegner der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung am Sonnabend bei einem „Schweigemarsch“ vom Adenauerplatz in Charlottenburg über den Kurfürstendamm zum Großen Stern gezogen. Kurz vor 16 Uhr wurde der „Schweigemarsch“ an der Siegessäule vom Veranstalter für beendet erklärt. 20.000 Teilnehmer waren nach Polizeiangaben angemeldet, diese Zahl wurde jedoch nicht erreicht. Im Umfeld von „Querdenken“-Anwalt und Mitorganisator Markus Haintz ist allerdings von 253.000 Teilnehmern die Rede. In internen Telegram-Kanälen gingen die Veranstalter von der utopischen sechsstelligen Teilnehmerzahl aus.

Im Vorfeld aktivierten unter anderem der Antisemit und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann sowie die "Corona-Rebellen Berlin", die sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich radikalisierten, ihre Anhänger zur Teilnahme an dem Protestzug.

Hildmann tauchte am Kurfürstendamm am Samstag zunächst ohne Maske auf. Als ihn die Polizei ermahnte, die Maskenpflicht zu beachten, legte er nur widerwillig einen Mund-Nase-Schutz an und verglich die Situation mit dem US-Gefängnis Guantanamo.

Hildmann wurde von einem Ordner des "Schweigemarsches" ein Verweis angedroht, weil er über Megaphon politische Parolen rief. Wenig später war zu beobachten, wie die Polizei den Vegankoch abführte.

Unter den Demonstranten befindet sich auch Marvin S. Er war Mitglied der Jungen Alternative in Rathenow und an vorderster Front bei der „Reichstagsstürmung“ dabei. Um der JA nicht weiter zu schaden, trat er kurz darauf aus.

Die Demonstration war bis 17 Uhr angemeldet, im Anschluss liegt der Polizei jedoch eine weitere Anmeldung für eine Kundgebung am Alexanderplatz vor. Unter dem Motto "Schweigen brechen" soll bis abends um 20 Uhr in Mitte gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert werden. 4000 Teilnehmer sind angemeldet, unklar ist, wer hier der Veranstalter ist.