Schwerer Autounfall in Berlin-Rudow Zusammenstoß an einer Kreuzung nach Überholmanöver

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es am Mittwochnachmittag in Berlin-Rudow. Beteiligt waren ein 21-Jähriger und ein 52-jähriger Autofahrer. Es kam auch zu erheblichem Sachschaden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der jüngere Mann war gegen 16.30 Uhr auf der Schönefelder Straße in Richtung Stadtgrenze unterwegs. Vor der Kreuzung Neuhofer Straße überholte er zwei bereits wartende Autos. Dabei stieß er mit dem von rechts kommenden Auto des älteren Mannes zusammen, der auf der Neuhofer Straße in Richtung Waltersdorfer Chaussee unterwegs war.

Auch Zäune und Verkehrsschild beschädigt

Der Wagen des 21-Jährigen geriet ins Schleudern und prallte gegen zwei parkende Autos in der Schönefelder Straße. Dabei wurden auch Zäune und ein Verkehrsschild beschädigt.

Der 52-jährige Autofahrer klagte nach der Kollision über Schmerzen in der Halswirbelsäule und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 21-jährige Fahrer kam zur Blutentnahme in Polizeigewahrsam und wurde anschließend entlassen.

Die Unfallstelle war bis etwa 19.15 Uhr gesperrt, ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.