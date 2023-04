Schwulenfeindlicher Angriff in Berliner U-Bahn Polizei sucht mit Bildern nach zwei Männern

Mit Bildern einer Überwachungskamera bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Die beiden Männer sollen im vergangenen Oktober in einer U-Bahn in Friedrichshain-Kreuzberg einen Fahrgast schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Einer der zwei Tatverdächtigen, die im Oktober 2022 in Berlin einen 27-Jährigen angegriffen haben sollen. © Polizei Berlin

Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am 22. Oktober gegen 6 Uhr in einem Zug der Linie 12 am U-Bahnhof Kottbusser Tor. Dabei soll sie noch ein dritter Mann begleitet haben. Einer der beiden mutmaßlichen Täter soll zudem die Tasche und das Handy des damals 27-Jährigen entwendet haben. Der Fahrgast erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tatverdächtigen kennen oder wissen, wo sie sich aufhalten. Auch wer die gesuchten Männer vor, während oder nach der Tat gesehen hat oder sonstige Angaben zum Geschehen machen kann, soll sich melden. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer (030) 4664-953534 oder per E-Mail an lka535@polizei.berlin.de entgegen. Auch bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)

