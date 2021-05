Schon am 4. Juni könnte Berlin die nächsten Öffnungsschritte einleiten. Dann sollen laut eines Stufenplans der dafür zuständigen Wirtschaftsverwaltung auch Hotels und Pensionen wieder für touristische Übernachtungen öffnen, auch der Besuch von Fitness- und Tanzstudios soll mit Personenbegrenzung und Terminbuchung wieder möglich werden.

Die Innenbereiche von Zoo und Tierpark können mit einem Termin ebenfalls wieder besucht werden. Tagungen und Kongresse mit bis zu 250 Teilnehmern sollen wieder möglich sein. Für alle Bereiche gilt jedoch eine Testpflicht und die Voraussetzung, dass die Inzidenz stabil unter 100 bleibt.

„Die sinkende Inzidenz und die steigende Impfquote geben uns Grund optimistisch zu sein“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dem Tagesspiegel. Sie begrüßte deshalb die bereits beschlossene Öffnung der Außengastronomie ab dem kommenden Pfingstwochenende.

Pop erklärte, wenn die Entwicklungen positiv blieben, „werden wir in den nächsten Wochen weitere Schritte gehen können“. Dafür sei ein Stufenplan erarbeitet worden, der in 14-Tages-Schritten weitere Öffnungen vorsieht. Ob Berlin die Pläne der Wirtschaftsverwaltung tatsächlich eins zu eins umsetzt, wird unter anderem am kommenden Dienstag im Senat diskutiert werden. Pop mahnte: „Bei allem Optimismus kommt es weiter darauf an, nicht leichtsinnig zu werden.“

Ab Freitag vor Pfingsten (21.05.) dürfen Cafés und Restaurants im Außenbereich wieder öffnen, vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt weiter unter 100. Erste Theater und Kinos dürfen unter freiem Himmel schon am 19. Mail wieder öffnen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Gastronomie, Sport, Konzerte Wie in Berlin ab Mittwoch gelockert werden könnte

Am Wochenende lag die Inzidenz mit 66,5 deutlich unter diesem Wert. Allerdings sind die Zahlen wegen des Feiertages und der Meldeverzüge am Wochenende womöglich nicht vollständig.