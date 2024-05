Senat setzt aufs Pferd in der Flur Berliner Wald soll in Zukunft wachsen, wie er will

Die Berliner Wälder werden ab sofort weitgehend sich selbst überlassen. Der bisher in den Wintermonaten übliche Holzeinschlag mit großen Maschinen ist nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen. Laubbäume sollen überhaupt nicht mehr gefällt werden, sofern sie nicht auf Straßen oder Bahngleise zu kippen drohen. Und der Landeshaushalt muss ohne den Millionenbetrag auskommen, den die Berliner Forsten bisher durch den Holzverkauf beigesteuert haben.

Auf Tagesspiegel-Anfrage hat die für die Forsten zuständige Umweltverwaltung jetzt Details und Konsequenzen der Vorgaben erklärt, die Umweltstaatssekretärin Britta Behrendt (CDU) Ende März erlassen hat. Das an den Leiter der Forstbehörde adressierte Schreiben hatte, wie berichtet, die Mehrheit der Forstleute so empört, dass sie einen offenen Protestbrief an Behrendt unterschrieben. In den Naturschutzverbänden wird der radikale Kurswechsel dagegen einhellig begrüßt als Reaktion auf den schlechten Zustand der von mehreren extrem warmen und trockenen Jahren gebeutelten Berliner Wälder.

In der Waldbewirtschaftung der Berliner Forsten sollen die Wälder künftig als sich selbst optimierende Ökosysteme begriffen werden. Aus dem Brief von Umweltstaatssekretärin Britta Behrendt an Behördenchef Gunnar Heyne

Kern ist der vorläufige Stopp des seit zwölf Jahren laufenden Mischwaldprogramms, für das jedes Jahr vor allem Kiefern gefällt wurden, um Licht und Platz zu schaffen für mehrere hunderttausend gepflanzte Laubbäumchen. Meist kamen dabei große Maschinen zum Einsatz, die Platz zum Rangieren brauchen und Waldboden und Wege ramponierten.

Jetzt wird das Mischwaldprogramm auf reine Kiefernforste mit weniger als zehn Prozent Laubbaumanteil beschränkt – wobei bei den Laubbäumen auch die Spätblühende Traubenkirsche mitgezählt wird, die bisher bekämpft wurde. Denn die einst aus Amerika eingeschleppte Baumart gedeiht aus zwei Gründen auf Kosten heimischer Laubbäume: Ihre Triebe werden von Rehen verschmäht, sodass sie besser wächst als andere Laubbaumarten, denen sie außerdem das nötige Licht wegnimmt.

3.035.511,29 Euro haben die Berliner Forsten 2023 durch den Verkauf von Holz erlöst.

„Wenn wir die Traubenkirschen stehen lassen, können wir das Geld für die Setzlinge auch gleich in die Spree werfen“, kritisiert ein Berliner Forstwirt die neue Vorgabe. Ob er recht hat, werden die nächsten Jahre erweisen. Aus Sicht von Naturschutzexperten hat allerdings auch das bisherige Mischwaldprogramm neue Monokulturen geschaffen, weil meist nur wenige Baumarten gepflanzt wurden – und die auch noch massenhaft zur gleichen Zeit, sodass wiederum kein wirklich diverser und damit klimakrisenfester Wald entstehe.

Wie hoch der Anteil der noch vorhandenen reinen Kiefernforste ist, soll nach Auskunft der Umweltverwaltung in den nächsten Wochen ermittelt werden. Die Schwerpunkte lägen in Brandenburger Revieren, die Berlin gehören. Nur in diesen Kiefernwäldern dürfen auch noch die großen Ernte- und Schleppmaschinen mit ihren gewaltigen V-Profil-Reifen eingesetzt werden. Geerntet werden dürfen in allen Wäldern zusammen noch maximal 10.000 Festmeter pro Saison. In den vergangenen Jahren war es fünf bis zehn Mal so viel, was unterm Strich aber keinen Schwund ergab, denn laut Verwaltung wachsen jedes Jahr rund 150.000 Festmeter nach.

Ausgenommen von dem neuen Limit sind nur Fällungen für die Holzbauinitiative auf dem ehemaligen Flughafen Tegel. Durch die Begrenzung werden absehbar auch die Erlöse sinken. In den vergangenen Jahren nahmen die Forsten jeweils zwei bis drei Millionen Euro durch den Holzverkauf ein. Jetzt ist der Wirtschaftsplan ausgesetzt, aber die Verwaltung stellt klar, dass es keine Vorgaben und keine „Erwartungshaltung zu Einnahmen aus dem Holzverkauf“ gebe.

Im Landeshaushalt steht noch Geld für das gestoppte Mischwaldprogramm bereit

Was es allerdings gibt, sind jeweils 1,6 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2024/25 für das gestoppte Mischwaldprogramm. Lieferverträge für Setzlinge wurden laut Verwaltung noch nicht geschlossen, sodass keine Schadensersatzforderungen drohen. Die Frage, was aus dem zweckgebundenen Budget wird, beantwortet die Umweltverwaltung allerdings nur indirekt: Es werde jedes Jahr Geld für Nachpflanzungen auf älteren Flächen verwendet. „Ebenso wird Geld für Zaunrückbau, Kulturpflege und Bodenbearbeitung mit dem Pferd benötigt.“

Über die insgesamt sechs Rückepferde in Berliner Revierförstereien hatte Behördenchef Gunnar Heyne vor zwei Jahren gesagt: „Wir leisten uns das.“ Ihr Pensum sei viel geringer als das von Maschinen; sie müssen mit Geländewagen plus Anhänger zum Einsatzort gebracht und auch am Wochenende versorgt werden. Aber sie schonen den Boden und gelten als Sympathieträger.

In drei Berliner Förstereien gibt es je zwei Pferde für die Waldarbeit

Um das bisherige Mischwaldprogramm zu evaluieren und einen kompletten Überblick über die Berliner Wälder einschließlich Biotopkartierung und Dokumentation des Bodenzustandes zu bekommen, sollen bei den Forsten Projektteams gebildet und externe Fachleute involviert werden.

Lob für den Kurswechsel bekommt die Verwaltung nicht nur von Nabu, BUND und Deutscher Umwelthilfe, sondern auch von der „Waldinitiative Berlin“, die vor allem im Berliner Norden gegen massive Fällungen gekämpft hat. Nun müssen nur noch die Forstleute überzeugt werden. Eine in dem Protestbrief geforderte, für diesen Dienstag angesetzte Personalversammlung wurde nach dem Rücktritt von Senatorin Manja Schreiner (CDU) vertagt.