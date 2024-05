Serie von Brandstiftungen in Berlin-Oberschöneweide : Kinderwagen, Container und Mülltonnen angezündet

Mülltonnen, Container und ein Kinderwagen gingen am Dienstag in Oberschöneweide in Flammen auf. Zahlreiche Wohngebäude waren betroffen. Das LKA ermittelt wegen Brandstiftung.